Россия обеспечила Китай нефтью

Фьючерсы на нефть в среду постепенно начинают подрастать после снижения во время предыдущей торговой сессии. Они, однако, остаются под давлением в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы, которые могут подсказать траекторию повышения процентных ставок в США.

Статья по теме: Все бросились скупать российскую нефть

Утром 22 февраля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 83,13 доллара за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate — на 0,1%, до 76,44 доллара за баррель. Оба контракта упали более чем на 1%.

Ожидается, что протокол февральского заседания ФРС подтвердит ястребиную риторику центрального банка, учитывая, что инфляция в США в январе оставалась стабильно высокой. Ранее крупные розничные сети США, включая Walmart и Home Depot, выпустили негативные экономические предупреждения, поскольку высокая инфляция продолжала оказывать давление на потребителей и сокращать прибыль корпораций.

Россия объявила о планах сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день в марте, или примерно на 5% от общего объема производства в ответ на западные санкции. Тем не менее США планируют ввести дополнительные санкции против РФ, которые будут включать меры, направленные против энергетического сектора России.

Тем временем МЭА и ОПЕК повысили свой прогноз по спросу на нефть в 2023 году, сославшись на более высокое потребление со стороны Китая. Но рынки, пишет Investing.com, похоже, уже меньше надеются на то, что Китай будет стимулировать восстановление спроса на нефть в этом году. Глава отдела глобальных исследований сырьевых товаров Citigroup Эд Морс предупредил, что спрос на нефть в Китае вряд ли превысит уровень 2021 года, и что восстановление спроса в стране ожидалось слишком долго. Хотя потребление нефти в Китае и восстановилось после того, как страна ослабила большинство антиковидных ограничений, спрос по-прежнему остается ниже допандемийных максимумов.

С таким мнением согласны и в Commerzbank: «Растущий спрос на нефть в Китае во многом покрывается за счет увеличения поставок из России. Это может быть объяснением тому, что цены на нефть пока не растут от повышения китайского спроса», — отмечают аналитики.

В состоянии неустойчивого равновесия спроса и предложения

Как указывает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова, сейчас разнонаправленные факторы не позволяют котировкам реализовать выход из ценового коридора. С одной стороны, в плюс играет восстановление Китая после отказа от политики нулевой толерантности к ковиду, с другой — давят риски роста долларовых ставок и рецессии в США и Европе. По оценке Крыловой, в ближайшей перспективе нефть Brent продолжит сдвигаться к нижней границе диапазона 80-85 долл./барр.

Мировой рынок нефти на прошедшей неделе снижался в рамках текущего диапазона консолидации, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent упала с 86,8 до $82,8 долл. за баррель. Стоимость сорта WTI понизилась с 78,8 до 75,8 долл. за баррель.

Рынок, по словам аналитика, оставался спокойным, а спрос сезонно слабым, что при достаточном предложении оказывало давление на цены. Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 февраля, выросли на рекордные 16,3 млн баррелей. При этом рост запасов продолжается уже 8 недель, что свидетельствует о торможении потребления.

Мировое энергетическое агентство (МЭА) в февральском обзоре ожидает ускорения роста мирового потребления нефти в основном за счет открытия экономики Китая и роста потребления в Индии. При этом, признает Лукичева, поставки дешевой российской нефти оказывают общее понижающее влияние на рынок. Спрос на нефть в 2023 году оценивается в 101,92 мбс, при этом основной прирост будет наблюдаться во втором полугодии.

Мировое предложение нефти по итогам года может вырасти на 1,2 мбс за счет стран вне ОПЕК+ и составить 101,5 мбс. Резервные мощности ОПЕК продолжат сокращаться, предложение из России также сократится. В связи с этим на мировом рынке может сложиться дефицит в размере 0,5 мбс. Таким образом, полагает эксперт, рост цен на нефть может начаться ближе к середине текущего года. В настоящее время сезонная слабость спроса и достаточные поставки способствуют негативной тенденции на рынке.

Цены на нефть остаются под влиянием противоположно направленных факторов: постпандемийного восстановления спроса в Китае и рисков глобальной рецессии из-за роста ставок, подтверждает и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Рост ставок является ключевым источником волатильности в последние недели, но в итоге котировки все время возвращаются в район 82-84 долл. за баррель. Вероятно, предполагает эксперт, это равновесный уровень будет поддерживаться до середины марта, а возможно и дольше.