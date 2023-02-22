Что идет на смену долларовому депозиту

Интерес российских вкладчиков к депозитам в долларах и евро в 2022 году резко упал. К примеру, клиенты Россельхозбанка (РСХБ) разместили в декабре 2022 года 945 млн рублей на валютных депозитах в американской и европейской валютах, что на 84% ниже показателя начала 2022 года, сообщается в исследовании банка. Такая тенденция продолжилась и в январе 2023 года.

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Рубль остается единственным стабильным фининструментом

В РСХБ отметили, что в 2022 году вкладчики отдавали предпочтения рублевым вкладам. Их количество составило более 2,4 млн единиц на общую сумму более 1,6 трлн рублей, что более чем на 104% превысило показатели 2021 года.

«Резкий рост рублевых депозитов был основной тенденцией прошлого года для всей отрасли финансов. Это связано со скачком ключевой ставки с 9,5% до 20% в марте 2022 года. Количество рублевых депозитов всего за месяц увеличилось на 674%. По итогам 2022 года клиенты РСХБ держали юаней на накопительных и текущих счетах на сумму 769 млн рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на РСХБ.

Эксперты Россельхозбанка считают, что в 2023 году интерес российских вкладчиков будет направлен прежде всего на вклады в рублях. В целях диверсификации клиенты могут смотреть в сторону депозитов и накопительных счетов в валютах дружественных стран, например в китайских юанях. Интерес к юаням, по мнению экспертов РСХБ, сохранится и в этом году. При этом в банке напоминают, что юань достаточно волатильная валюта и стоит учитывать данный фактор при составлении своего портфеля.

«Основным фактором, влияющим на ставки по вкладам в рублях, является ключевая ставка Банка России и ожидания относительно ее динамики. И хотя учетные ставки ЕЦБ по евро и ФРС по доллару сейчас достигли рекордных за последние 15 лет уровней, это практически не трансформируется в ставки по депозитам и счетам в этих валютах из-за разного рода санкционных рисков», — отметил Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Он полагает, что юань остается валютой, способной обеспечить доход от изменения курса и получить небольшой (1,5-2,5%) процентный доход непосредственно в юанях. Однако для большинства населения основной валютой сбережений все в большей мере будет рубль, а сбережения в иностранных валютах будут находить спрос главным образом среди высокодоходных сегментов розничной клиентуры.

Статистику, похожую на предоставленную РСХБ, можно будет увидеть во всех годовых отчетах российских банков, заявил «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Активный отказ от валютных вкладов, по его словам, был продиктован в первую очередь активным выводом денег в наличные, а затем и паническим избавлением от валюты на фоне блокировок валютных операций по решению ЦБ РФ. Многие россияне, имевшие валюту, успешно распорядились ей и продали ее по пиковым курсам, когда банки давали за доллар до 130 рублей весной 2022 года.

Спустя год после введения ограничений от ЦБ РФ операции с валютой остаются все также очень сложными, свободно класть и снимать валюту США и ЕС в банк невозможно. Также Банк России ввёл рекордную ключевую ставку 20%, а банки провели массированную информационную кампанию по привлечению денег на депозиты, на которые население отреагировало позитивно, в связи с высокой неопределенностью на рынках.

Сегодня рубль — единственный стабильный и свободно конвертируемый финансовый инструмент, адаптированный под нашу финансовую инфраструктуру, констатирует эксперт. Появляются возможности совершать сделки с валютами Китая, ОАЭ, Турции и валютами стран Средней Азии, но инфраструктура для них отсутствует: нет облигаций, акций, номинированных в этих валютах, банки не предлагают соответствующие депозиты.

Среднесрочные инвестстратегии могут стать доходнее депозитов

Снижение интереса к депозитам в долларах и евро в 2022 году закономерно, констатировал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Обе валюты перешли в статус «недружественных», что создало инфраструктурные риски для хранения сбережений в этих валютах. Плюс к этому, спросу именно на рублевые депозиты способствовал рост ставок по данным продуктам.

При этом ставки по вкладам в долларах и евро и до 2022 года были очень низкими и слабо привлекательными. Как отмечает эксперт, к концу прошлого года расширились возможности по вкладам в дружественных валютах. В частности, все больше банков начали предлагать депозиты в юанях. Данный инструмент позволяет провести диверсификацию накоплений по валютам без дополнительных инфраструктурных рисков, которые свойственны доллару и евро.

«В рамках 2023 года спрос на рублевые депозиты может несколько снизится, но сохранится на достаточно высоком уровне. При этом перераспределение спроса произойдет в пользу вкладов в юанях, как инструмента диверсификации накоплений по валютам, позволяющего получать процентный доход», — указал Богдан Зварич в комментарии «Эксперту».

Санкционное давление и неопределенность с курсом валют побуждают российских вкладчиков открывать депозиты в рублях, подтвердил «Эксперту» и Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Тенденция началась в марте 2022 года после резкого скачка ключевой ставки до 20%. Поддержать тенденцию может Центральный банк России, если на мартовском заседании поднимет ключевую ставку.

Как напомнил аналитик, ключевая ставка 7,5% остается неизменной уже шестой месяц. По данным Банка России, средняя максимальная ставка 10 ведущих отечественных банков по депозитам в рублях в начале февраля снизилась до 7,93% годовых. В конце января она составляла 8,04%.

«Текущая инфляция будет стимулировать ЦБ к повышению ключевой ставки. Возможно, не 17 марта, а на следующем заседании, соответственно ставки по депозитам могут подрасти, но не значительно. Я думаю, что в борьбе с инфляцией россиянам стоит обратить внимание на более рискованные варианты инвестиций, например, на фондовый рынок. Среднесрочные стратегии инвестирования вполне могут принести больший доход, чем банковские депозиты», — заключил Станислав Бовт.