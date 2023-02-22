СК возбудил дело по факту пожара в центре Москвы, жертвами которого стали семь человек

В столице при пожаре в здании, где находятся гостиница и бывшее общежитие, погибли семь человек, еще 11 пострадали.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что среди жертв ЧП двое детей. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Возгорание в 16-этажном здании на Международной улице (в Таганском районе) возникло накануне вечером, 21 февраля. Первые четыре этажей занимает отель, выше находится бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. Пожар начался в части здания, где расположены квартиры. Пожарным удалось спасти 50 человек, 200 были эвакуированы.

СК РФ возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.