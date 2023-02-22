США на Совбезе ООН не смогли опровергнуть данные о своем участии в подрыве «Северных потоков»

Они могут рассказать многое

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло напомнила, что Германия, Дания и Швеция почти сразу после поломки заявили о проведении расследований, а РФ заявила о том, что готова помочь выявить причину. 18 октября 2022 года полиция Копенгагена доложила, что по предварительной оценке, утечки газа привели к мощным взрывам. 18 ноября уже шведская прокуратура и служба безопасности доложили о том, что газопроводы подверглись серьезному «саботажу», также были обнаружены различные предметы иностранного происхождения и остатки взрывчатых веществ.

Расследования трех стран, по словам Розмари Дикарло, продолжались вплоть до текущего момента, но выводов пока нет. Впрочем, о самом инциденте дипломат сказала достаточно неопределенно: «Мы не знаем точно, что произошло под водой в Балтийском море в сентябре 2022 года». При этом, по ее словам, ООН не уполномочена самостоятельно проверять заявления об инциденте на «Северных потоках».

Профессор и директор центра по устойчивому развитию института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что атака на «Северные потоки» является актом международного терроризма, что виновные должны предстать перед международным судом, и что должна быть обеспечена компенсация за нанесенный урон. Экономист подчеркнул, что подрыв газопроводов с бетонной облицовкой потребовал высоких технологий для погружения в воду, прикрепления взрывчатки, и, соответственно, только у горстки государств есть такие возможности, как и доступ к Балтийскому морю. В качестве таких стран он назвал: США, РФ, Британия, Польша, Норвегия, Дания, Германия и Швеция.

Однако Джеффри Сакс подчеркнул, что нет никаких доказательств, что Россия осуществила эти подрывы — сославшись при этом на недавнее сообщение The Washington Post, в котором к этому выводу пришли сотрудники разведслужб стран НАТО. И это стыкуется с тем, что у РФ нет явного мотива, поскольку «Северные потоки» является частью ее критической инфраструктуры, которую придется восстанавливать.

Дания, Германия и особенно Швеция, по словам Джеффри Сакса, могут многое рассказать всему миру, и полагает, что Совбез ООН должен потребовать от этих трех стран незамедлительно предоставить свои отчеты. Есть только один отчет по этому инциденту, отметил он — тот, который подготовил Сеймур Херш. Вашингтон объявил информацию ложной, но не предоставил никаких обратных доказательств. Джеффри Сакс акцентировал внимание на цитате госсекретаря США Энтони Блинкена 30 сентября 2022 года о том, что уничтожение «Северных потоков» является огромной возможностью для ликвидации зависимости от российских энергоресурсов.

Третий докладчик, бывший аналитик ЦРУ Рей Макговерн подчеркнул, что газета The New York Times замалчивала статью Сеймура Херша и даже опровержения его расследования. Докладчик также полагает, что категорические опровержения не могут заслуживать доверия.

Опасность эпохи хаоса

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что важность расследования Сеймура Херша в том, что он указал не только на вину США, но и на то, что американцы сделали это при соучастии Норвегии. Так, именно норвежцы 26 сентября активировали взрывчатку, которую три месяца до этого установили американские водолазы. Дипломат сказал: «Данные факты, по сути, позволяют говорить, что случившееся представляет собой применение силы, осуществленной способом, несовместимым с целями ООН». Сеймур Херш, по словам Василия Небензи, говорит правду: его предыдущий профессиональный опыт и репутация не позволяют в этом сомневаться.

Дипломат подчеркнул, что с момента окончания Холодной войны, согласно подготовленному в 2022 году исследовательской службой Конгресса США документу, был зафиксирован 251 случай использования вооруженных сил этой страны в других государствах. Но все же раньше США не шли на то, чтобы подрывать газопроводы, которые находятся в собственности у государств, с которыми США не находятся в состоянии войны. Василий Небензя предупреждает, что теракт, возможно, станет «предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств. Эпохи, как вы понимаете, хаоса и немыслимого ущерба для человечества». Шанс на это велик, если виновники за подрыв не понесут наказание, и не будет возмещен ущерб.

Россия, по словам Василия Небензи, представила проект резолюции Совбеза ООН с поручением генсеку организации провести независимое международное расследование, чтобы проверить те факты, которые привели Сеймур Херш и другие независимые журналисты. Руководства Германии, Дании и Швеции, соответственно, отклонили предлагаемую Россией помощь в расследовании.

«Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — полагает Василий Небензя. Проблема незаинтересованности западных государств в объективном изучении вопроса, по словам постпреда РФ, проявилась во время первого раунда консультаций по проекту резолюции о создании комиссии для расследования.

«Простого заявление о том, что это полный вымысел, недостаточно»

Постпред Британии при ООН Томас Фиппс осудил акты саботажа против газопроводов, однако отметил, что Россия слишком внезапно начала активно продвигать вопрос. Но дипломат не предоставил никаких опровержений точки зрения Сеймура Херша.

Представитель США отметил, что сомневается в знаниях докладчиков (подразумевая Сакса и Макговерна), чтобы выступать по теме заседания. По словам американского дипломата, Россия пытается «усилить теории заговора из интернета», явно подразумевая расследование Сеймура Херша. То есть, он опять не дал никаких опровержений и контраргументов от стран Запада к статье журналиста.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал российский проект резолюции о независимом расследовании, поскольку, по его словам, ООН самая беспристрастная и репрезентативная организация. Он подчеркнул: «Перед лицом столь подробных материалов и столь всеобъемлющих доказательств простое заявление о том, что это абсолютно ложно, и что это полный вымысел, недостаточно для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы и обеспокоенность, которая озвучивается во всем мире». В целом, представитель КНР видит в расследовании в рамках ООН, которое старается запустить Россия, возможность установить вину, и обнародовать информацию о том, как инцидент сказывается на безопасности глобальной трансграничной инфраструктуры.