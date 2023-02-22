Совфед предложил увеличить верхний порог микрозаймов для МСП до 10 млн рублей

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил Минфину инициативу, предполагающую увеличение верхнего порога возможного объема микрокредитов для малого и среднего бизнеса с 5 до 10 млн руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию письма, адресованного главе ведомства Антону Силуанову.

В тексте обращения за подписью главы комитета СФ Андрея Кутепова поясняется, что проблемным вопросом для малого и среднего бизнеса является стоимость кредитных ресурсов. «Значительный размер процентной ставки по кредитам коммерческих банков затрудняет пополнение оборотных средств и планирование инвестиционной деятельности», — говорится в письме. Отмечается, что альтернативой банковским кредитам выступают микрозаймы, выдаваемые под минимальные процентные ставки в 4-6%.

«Однако законодательное ограничение в размере микрозайма (до 5 млн рублей) для микрокредитных компаний не удовлетворяет запрос на необходимый размер средств для инвестиционной деятельности предприятий и ограничивает возможности региональных микрокредитных организаций, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера микрозайма до 10 млн рублей», — указывается в документе.

Андрей Кутепов рассказал агентству, что соответствующие инициативы поступили, в частности, из Еврейской автономной и Ростовской областей. В Хабаровском крае 40% предпринимательского сообщества назвало предоставление микрозаймов наиболее эффективной мерой поддержки, добавил сенатор.

