Спрос на перелеты из России в Китай подскочил за неделю на 70%

Спрос на перелеты из РФ в Китай за последние семь дней увеличился на 70% благодаря открытию границ между странами и снятию антикоронавирусных ограничений для въезжающих в КНР.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Aviasales.

«Количество поисков авиабилетов в Китай выросло на 70% за неделю. В настоящее время в Китай летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска», — отметили в сервисе.

Уточняется, что цена билета из Москвы в Шанхай в феврале-марте в одну сторону начинается от 23 тыс. рублей, в Чэнду — от 24,7 тыс., Пекин — от 28,7 тыс., Гуанчжоу — от 28,9 тыс. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду стоит минимум 27,3 тыс., из Хабаровска в Харбин — 16 тыс. руб.

Ранее было официально объявлено, что Москва и Пекин возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках. Китай разрешил групповые туры в 20 стран, в том числе Россию, еще 6 февраля, однако решение по РФ осложнялось из-за приостановленного на время пандемии соглашения, заключенного в 2000 году между правительствами двух стран.