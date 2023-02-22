«Тренд на восстановление»: в Минэкономразвития оценили промпроизводство в январе

Индекс промышленного производства в январе с устранением сезонного фактора вырос на 0,2% по сравнению с декабрем 2022 года. В годовом выражении спад замедлился до -2,4% после -4,3% в декабре. Улучшение динамики связано, прежде всего, с ростом выпуска в обрабатывающем секторе, сообщили в Минэкономразвития.

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«Рост обрабатывающих производств в январе с учетом фактора сезонности рост составил +0,8% к предыдущему месяцу. В годовом выражении падение замедлилось вдвое до -2,3% г/г после -5,7% г/г месяцем ранее», — говорится в отчете министерства.

В машиностроительном комплексе рост по итогам января составил +8,1% к декабрю 2022 года. В годовом выражении отставание от прошлого года сократилось до -2,6% г/г после -15,4% г/г месяцем ранее. Опережающими темпами росли производства компьютеров, электроники и оптики (+5,5% г/г после -8,2% г/г), а также электрического оборудования (+0,7% г/г после -5,8% г/г). Двухзначные темпы роста продемонстрировало и производство прочих транспортных средств и оборудования (+27,4% г/г), отметили в ведомстве.

Рост в пищевой промышленности оценивается в 3,9% г/г, он произошел в основном за счет производства продуктов и напитков (+4,4% г/г и +7,1% г/г соответственно). Сокращение выпуска наблюдалось только в производстве табачных изделий (-16,6% г/г).

Производство кокса и нефтепродуктов в январе демонстрировало околонулевую динамику как в годовом выражении, так и в месячном с учетом фактора сезонности.

Как отметили в Минэкономразвития, экспортно-ориентированные отрасли показали неравномерную динамику. Так, например, деревообрабатывающий комплекс ушел еще больше в минус (-12,7% г/г после -12,2% г/г месяцем ранее). В металлургии показатели сохранились на уровне декабря (-2% г/г), а учитывая фактор сезонности динамика металлургического комплекса продемонстрировала рост на 1,6%.

В химическом комплексе в январе ситуация улучшилась – рост к предыдущему месяцу с учетом сезонности составил 2%, а в годовом падение заметно сократилось – с -8,9% г/г месяцем ранее до -4,6% г/г, что произошло в основном за счет улучшения динамики в фармацевтической промышленности (-5% г/г после -30,7% г/г).

«Добывающая промышленность по итогам января показала спад с учетом фактора сезонности -0,4% к декабрю прошлого года. В годовом выражение -3,1% г/г после -2,6% г/г месяцем ранее. Рост показывает добыча полезных ископаемых для строительного комплекса (+14,2% г/г)», — отметили в Минэкономразвития.

