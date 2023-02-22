Цемент придаст развитию устойчивость

В январе главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач высказал мнение о том, что вопросы ESG-повестки по-прежнему актуальны для российского бизнеса.

«Проблемы экологии и климата сохраняют важность для российской экономики и общества, поэтому они должны решаться за счет внутренних ресурсов, безотносительно возможностей привлечения внешнего финансирования. Необходимо продолжить модернизацию нашей промышленность на основе энерго- и ресурсоэффективных технологий, что позволит уйти от разрушающих природу и здоровье человека производств. Поэтому вопросы ESG ни в коей мере не утратили для нас актуальности», — заявил Клепач в интервью порталу «Чистое будущее».

При этом экономист подчеркнул, что процесс во многом зависит от специфики самого бизнеса, предположив, что «ESG-повестка в России» в большей степени будет ориентирована на национальные интересы развития».

То, что компании, ранее придерживающиеся курса на «природность и народность», в целом с него не сходят, подтверждают и эксперты. Однако при общем сохранении вектора движения, приоритеты все-таки были пересмотрены.

«Климатические акценты звучат слабее, на первый план вышла социальность — поддержка территорий, персонала, вопросы локальной экологии», — рассуждает руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Зеленый свет цементу

Что интересно, круг российских компаний, регламентировавших приверженность ESG всегда был весьма невелик. Как отмечает доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин, повестки устойчивого развития придерживались, в основном, организации, рассчитывавшие на иностранные инвестиции. В отечественных рейтингах в 2021 году насчитывалось около 80 участников, представлявших банковский сектор, нефтяную, химическую промышленность, металлургию, авиапром и машиностроение, авиакомпании.

Однако если посмотреть за пределы рейтингов, то окажется, что ESG-повестка не чужда и другим отраслям, в том числе — производителям стройматериалов и, в частности — цемента. Как поясняет аналитик ИКСИ Наталья Чуркина, на бизнес влияют не только международные стандарты.

«Продолжает усиливаться госрегулирование в сфере «зеленого» строительства. Например, в сентябре прошлого года был принят национальный стандарт «зелёного» строительства многоквартирных жилых домова бизнес влияют не только международные стандарты. Многие производства остаются градообразующими, и вопрос сохранения и удержания кадров для них в регионах присутствия крайне важен. В связи с этим, улучшение условий жизни населения и сохранение экологии остается актуальной задачей. Более того, продолжает усиливаться госрегулирование в сфере «зеленого» строительства. Например, в сентябре прошлого года был принят национальный стандарт «зелёного» строительства многоквартирных жилых домов», — комментирует она ключевые тренды «новой реальности».

«Можно сказать, что крупные корпорации, в том числе и производящие цемент и иные стройматериалы в целом соблюдают данную повестку, так как экологические принципы и принципы корпоративного управления обязывают их соблюдать требования законодательства, регулятора, бирж. В частности, холдинг ЦЕМРОС (экс-Евроцемент, крупнейший производитель цемента в России) заявляет о приверженности концепции устойчивого развития, в части соблюдения экологических стандартов и развитие территорий присутствия, раскрывая программы социальной поддержки как работников, так и жителей регионов присутствия», — говорит Сергей Зайнуллин, отмечая, что о реализации программ корпоративной, социальной и экологической ответственности отчитывается также «Сибирский цемент», подразделение Холсим Рус, группы LafargeHolcim также заявляет о приверженности концепции устойчивого развития, но только в части соблюдения экологических стандартов, переработки отходов.

«Цементный бизнес в силу исторических причин был слишком замкнутым, слишком коммерческим, лишенным репутационного драйва. Ему не хватило лидера, который задаёт стандарт репутации, как это делали Сибур в нефтехимии, «Газпром нефть» в сырьевом секторе, X5 Group в своих отраслях. Хотя потенциал у цементных компаний был и остается высоким - растет запрос на социальную повестку, на экологизацию городов», — рассуждает Алексей Фирсов.

Стоит отметить, что экологичность в сфере производства цемента — острая тема. Ведь сам процесс, по словам экспертов, весьма «грязный».

«Общеизвестно, что при производстве 1 тонны цемента выделяется примерно 1 тонна СО2, что составляет глобально около 2,8 миллиардов тонн СО2 в год, примерно 8% общемировых выбросов СО2. Очень интересный пример, когда экологическая составляющая входит в противоречие с социальной: ряд старых градообразующих предприятий используют менее экологичную «мокрую» технологию производства цемента, соответственно, закрытие таких предприятий было бы позитивно для экологии «E», в особенности углеродного следа, но негативно для социальной «S» составляющей», — комментирует ситуацию профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

По словам профессора, одним из возможных путей снижения углеводного следа строительства в РФ может стать переход на материалы лесопереработки, большая интеграция которых потребует определенного изменение нормативов.

Однако возможны и варианты, при которых цементное производство, напротив, может приносить пользу природе.

«Другое решение экологической проблемы, упирающее в нынешние нормативы — это возможность сжигания отходов в цементных печах. В Европе это широко распространенная практика, что представляется крайне логичным с логистической точки зрения, так как множество цементных заводов расположено недалеко от мегаполисов», — поясняет Михаил Аким.

Профессор также указывает на то, что в процессе производства в цементной промышленности из трубы выбрасывается громадное количество энергии в виде низкотемпературного (низкопотенциального) тепла.

«Существуют технологии его утилизации тепловыми насосами, работающими по принципу так называемого «обратного холодильника», возможно получение электроэнергии на установках на базе цикла Ренкина; возможно также использование остаточного тепла для организации подсобных тепличных хозяйств, всё это требует значительных вложений и поддержки государства», — рассуждает Аким.

«Цементные заводы могут стать элементом цепочки относительно чистого процесса утилизации мусора, как это планируется сделать в Санкт-Петербурге и Ленобласти», — отмечает Алексей Фирсов.

Кроме того, по словам Михаила Акима, не стоит забывать и о дорожном строительстве. Технологии, в которых применяется цемент, безопаснее и для природы, и для госбюджета, подчеркивает эксперт.

«Сокращение бюджетных поступлений не может не привести к сокращению инвестиций в проекты экологической модернизации, строительства и инфраструктуры, поэтому особенно важно рачительно расходовать эти средства. Во всем мире переход с асфальтовых на бетонные дороги принёс огромную экономию за счет сокращения затрат на постоянные ремонты дорог, это значительно экологичнее, но для этого нужно решить другую, более важную проблему выгодоприобретателей от ежегодного ремонта дорог, о чем Эксперт писал еще в 2011 году», — напоминает профессор.

Народность в тренде

Однако, как уже отмечалось ранее, над экологической составляющей сегодня превалирует социальная. Для людей, безусловно, важен чистый воздух, а снижение цен на тепло их, безусловно, порадует. Но гораздо важнее сохранить возможность за это тепло платить, получая зарплату.

«Многие производства остаются градообразующими, и вопрос сохранения и удержания кадров для них в регионах присутствия крайне важен. В связи с этим, улучшение условий жизни населения и сохранение экологии остается актуальной задачей», — поясняет Наталья Чуркина.

Как отмечает Сергей Зайнуллин, внимание государства к S-составляющей в работе компаний, в том числе производящих стройматериалы, скорее, будет даже повышенным.

«Исходя из того, что из всей ESG-повестки были временно смягчены требования к корпоративной, финансовой отчетности, можно сделать вывод, что российские компании, производящие строительные материалы будут вынуждены исполнять обязательную часть ESG-триады. При этом что касается социальной ответственности, то от нее, в условиях перехода к мобилизационной экономике, государство бизнес освобождать не будет. Скорее наоборот — повысятся ожидания того, чтобы бизнес был еще более социально ответственным», — рассуждает доцент кафедры Национальной экономики РУДН.

При этом, по мнению Алексея Фирсова, строительная отрасль и, особенно, цементное производство, могла бы играть заметную роль в реализации повестки устойчивого развития. Но процесс нужно возглавить.

«В общем, здесь должен появиться свой отраслевой лидер в области устойчивого развития. Пространство для этого открыто - кто первый займёт эту позицию, выделится на фоне других компаний», — поясняет руководитель «Платформы».

При этом уже есть компании, в полной мере осознающие не только текущие, но и будущие приоритеты, имеющие длинные горизонты планирования. Они по-прежнему будут инвестировать в развитие территорий, экологию и сотрудников.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе корпоративная ответственность обязательно принесет результаты — как репутационные, так и производственные. Компании, которые сохранят приверженность ESG-стратегии и не сократят расходы на социальные проекты, более уверенно пройдут кризис», — так оценивает ситуацию Татьяна Пригожина, директор по персоналу и устойчивому развитию компании ЦЕМРОС.

Оставаться в ресурсе

Безусловно, корпоративная ответственность никуда не денется, но заниматься ей смогут только по-настоящему сильные и устойчивые компании. Одного осознания важности реализации устойчивой триады и готовности «возглавить» отрасль, увы, не достаточно.

«ESG-повестка требует не только заинтересованности у менеджмента компаний, но и наличия у бизнеса ресурсов для реализации экологических и социальных программ. Модернизация производств, внедрение новых более экологичных технологий, развитие территорий присутствия - все это связано с масштабными долгосрочными инвестициями. А для этого нужны, как минимум, доступные долгосрочные кредиты», — считает Наталья Чуркина.

Она обращает внимание на то, что риски глубокой просадки в строительной отрасли сейчас велики — ужесточаются условия программ льготной ипотеки, падают доходы населения, не наблюдается существенного расширения инфраструктурного строительства. А это значит, что масштабные ESG-инвестиции для строительного сектора будут все менее экономически оправданы.

«Риски для отрасли строительных материалов связаны не столько с государственной политикой, сколько с тем, что, вследствие более чем 10 летнего падения реальных доходов населения, искусственно надутый льготной ипотекой пузырь на рынке жилой недвижимости сдувается, падает рентабельность торговых центров. Оживлению рынка недвижимости искусственная стимуляция льготной ипотекой не поможет — нужно, чтобы росли доходы населения», — добавляет Сергей Зайнуллин, отмечая, что пока производители стройматериалов могут надеяться в основном на государственный заказ, связанный с восстановлением инфраструктуры, жилого фонда новых российских регионов.

Однако сохранение государством бюджетного финансирования жилищного и инфраструктурного строительства хоть и ключевой, но не единственный важный фактор.

«Успешная реализация ESG-проектов со стороны бизнеса требует стабильных условий работы для компаний в целом», — подчеркивает Наталья Чуркина.

Любому бизнесу нужны не только текущие финансовые поступления, но и понятные «правила игры», уверенность, что инвестиции в производство, кадры, агломерации и прочее — не развеются прахом через год-два, потому что Россия (уже не впервые за последние 30 с небольшим лет) вступит в «новую реальность». Не может быть устойчивого развития на зыбучих песках, и задача руководства страны — дать надежную точку опоры тем, кто готов и может в прямом смысле строить «природно-народное» и ответственно управляемое будущее страны.