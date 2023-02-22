В Кремле заявили, что продолжат настаивать на тщательном расследовании ЧП на «Северных потоках»

Запад не желает проводить полноценное расследование диверсий на газопроводах системы «Северный поток».

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги заседания Совета Безопасности ООН по инцидентам в Балтийском море.

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Песков отметил, что с одной стороны «удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования».

«С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать со стороны стран коллективного Запада. Напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что нужно «подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными расследованиями, в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией».

Он отметил, что взрывы на «Северных потоках» можно и нужно квалифицировать, как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры.

Напомним, в начале февраля известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошедших 26 сентября. По его словам, летом 2022 года американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под трубопроводы, а осенью ее активировали представители Норвегии. В материале утверждается, что президент США Джо Байден обсуждал идею с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном более девяти месяцев.