В Курской области начали тестировать сборочное производство зарядных станций для электромобилей

Первое сборочное производство зарядных станций для электромобилей началось в тестовом режиме в индустриальном парке «Союз» в Курской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На Курском электроаппаратном заводе (КЭАЗ) смогут выпускать зарядные станции для электромобилей. Первое сборочное производство на территории индустриального парка "Союз" запустили в тестовом режиме. Производство станций облегчит реализацию в регионе проекта по развитию зарядной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 90% комплектующих, используемых при сборке станций, являются российскими; при наличии спроса на территории индустриального парка планируют организовать еще несколько аналогичных площадок.

В текущем году в Курской области будут установлены первые 10 зарядных станций для электромобилей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Мы работаем с компанией Portal Energy, которая входит в ГК КЭАЗ. На площадке в Санкт-Петербурге она выпустила более 130 зарядных станций. Они уже установлены по всей стране. Сейчас принято решение организовать дополнительную площадку в Курске, а сама компания сконцентрирует усилия на разработке и инжиниринге», — приводятся в пресс-релизе слова директора по развитию активов ГК КЭАЗ Алексея Русанова.

Курский электроаппаратный завод занимается разработкой и производством электротехники с 1945 года. На производственных площадях в 60 тыс. кв. м выпускают более 28 тыс. наименований электротехнических продуктов.