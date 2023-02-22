В «Опоре России» прокомментировали смягчение ответственности за налоговые преступления

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса Российской Федерации по экономическим составам преступлений.

«Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства. Повторю: именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку», — заявил глава государства.

«Считаю в этой связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что Правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», — подчеркнул он накануне.

Также вчера стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности вынесла положительное заключение к находившемуся на ее рассмотрении проекту поправок в УК РФ, который смягчает ответственность допустивших нарушение налогового законодательства предпринимателей. Предлагается не привлекать их к уголовной ответственности, если они погасили всю задолженность и пени. Кроме того, согласно законодательной инициативе, будут сокращены сроки давности по соответствующим статьям с 10 до 6 лет.

Лариса Науменко, директор московского офиса CPO Group (ЦПО Групп), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опора России», в комментарии «Эксперту» отметила, что внесение данных поправок положительно скажется на деятельности предпринимателей.

«Данные поправки не нарушат баланса интересов между бизнесом и государством, так как не предполагают освобождение бизнесменов от уплаты всех недоимок и пеней. Таким образом, бюджет своё получит. Что касается сокращения сроков давности, то бизнес давно выступал за подобные нововведения. Нельзя забывать, что реальный срок для предпринимателей, не оплативших налоги, заканчивается потерей бизнеса, а значит, и потерей рабочих мест и так далее», — заключила она.