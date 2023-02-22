В Волгоградской области появится «Нержавеющий кластер»

В Волгоградской области будет создан комплекс по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионно-стойких марок стали и сплавов. «Нержавеющий кластер» должен обеспечить выпуск полной номенклатуры плоского и сортового проката из нержавеющих и спецсталей и закрыть все потребности российского рынка. Этот проект поддержал зампред правительства-глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает пресс-служба кабмина.

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«Проект, безусловно, поддерживаем, он может стать катализатором активного роста внутреннего рынка нержавейки. А отечественные производители будут иметь доступ к высококачественному холоднокатаному материалу по конкурентоспособным ценам», — отметил Мантуров.

На встрече с главой Минпромторга губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в рамках этого проекта в 2026 году планируется создать и ввести в эксплуатацию передовые высокотехнологичные мощности по производству до 500 тыс. тонн горячекатаного и холоднокатаного проката из нержавеющих и специальных сталей, что позволит полностью закрыть все потребности российского рынка.

По данным пресс-службы правительства Волгоградкой области, промкомплекс региона сейчас объединяет около 3,3 тыс. предприятий, на которых заняты 190 тыс. жителей. Вклад промышленности в ВРП составляет 30,5%. Объем отгруженной продукции в 2022 году составил 906,7 млрд рублей с ростом на 15,3% или 120,6 млрд рублей к 2021 году по сопоставимому кругу организаций. С 2014 года в регионе открыто 108 новых и модернизированных промпроизводств, в которые инвестировано 637 млрд рублей, создано 9,2 тыс. рабочих мест.