Владимир Ефимов: четыре резидента ОЭЗ Москвы впервые воспользовались таможенными преференциями

Четыре компании-резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» в 2022 году открыли свободные таможенные зоны и воспользовались преимуществом на ввоз товаров из-за рубежа. Общий объем льгот по уплате таможенных платежей по итогам только трех кварталов минувшего года почти достиг 85 млн рублей. Об этом сообщил 22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты ОЭЗ Москвы могут получать льготы в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров. Право на такую преференцию появляется после выдачи разрешения Федеральной таможенной службы на применение процедуры свободной таможенной зоны и открытия на своих площадях зоны таможенного контроля», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, этим правом в прошлом году воспользовались четыре компании. «Всего за три квартала прошлого года объем льгот по уплате таможенных платежей в ОЭЗ “Технополис Москва” составил 84,9 млн рублей», — добавил вице-мэр.

В том числе, таможенными преференциями воспользовалась компания «Руслет»: проектировщик и строитель канатных дорог, поставщик оборудования парков развлечений. Аналогичные льготы получила инжиниринговая компания НПО «Композит», разработчик и производитель композиционных материалов для беспилотников, а также автокомпания «Электромобили Мануфэкчуринг рус», которая готовится к запуску завода по производству электрических грузовиков. Отметим, что этот резидент оборудовал две зоны таможенного контроля: в электротехническом цехе и цехе металлообработки общей площадью более 800 кв. м. Еще один резидент, воспользовавшийся таможенными льготами, — предприятие «Мезоформула», которое разрабатывает и производит препараты для инъекционной эстетической медицины.

«Зона таможенного контроля необходима предприятиям для беспошлинного ввоза оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья с применением процедуры свободной таможенной зоны. Поэтому преференции, которые обеспечивает статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва”, являются востребованным механизмом господдержки бизнеса», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнили в компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус», она планирует установить около 30 единиц импортного оборудования, включая участки производства электродвигателей. «Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на оборудование примерно на 30%. Предполагаемая экономия составит почти 150 млн рублей», — рассказал гендиректор компании Илья Рашкин. Он отметил, что в целом производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих.

Предприятиям, планирующим отрыть зону таможенного контроля, управляющая компания технополиса оказывает консультативную и организационную поддержку. Как пояснил гендиректор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев, ввезенная резидентом продукция сначала прибывает на склад временного хранения, организованный в технополисе, затем проходит фактический контроль Научно-инновационного поста Московской областной таможни, а далее попадает на территорию предприятия, в созданную им на своей площадке зону таможенного контроля.

ОЭЗ Москвы занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. По официальным данным, производственные корпуса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд рублей.