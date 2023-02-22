Зачем нужен юридический адрес и где его взять

Наименование компании можно придумать самому. Образцы учредительных документов можно скачать в интернете. Уставный капитал можно внести после открытия ООО. Но с юридическим адресом ничего подобного сделать нельзя – на него придется потратиться перед регистрацией компании.

Что такое юридический адрес

Юридический адрес это место, по которому компания числится в специальной общедоступной налоговой базе – едином гос. реестре юр. лиц (ЕГРЮЛ).

Именно с помощью этого адреса налоговая, суды и иные госорганы «общаются» с компанией. Именно на него отравляется корреспонденция от государственных органов.

Также по закону на юридическом адресе должен находится исполнительный орган компании (гендиректор). Но это имеет значение, только когда налоговая посещает компанию с проверкой.

По разъяснениям судов компания не обязана вести деятельность непосредственно по месту нахождения, которое указано в ЕГРЮЛ. Вполне распространена практика, когда компания работает в одном месте, а числится в другом.

Где взять юридический адрес

Собственное помещение

Если у учредителя имеется в собственности нежилое помещение, то можно использовать его в качестве юр. адреса. Разумеется, этот вариант доступен далеко не всем, поскольку покупка нежилого помещения стоит достаточно дорого для большинства начинающих предпринимателей.

Аренда

Для регистрации компании можно использовать арендуемое нежилое помещение.

Можно выделить 2 вида аренды:

нежилое помещение вместе с юр. адресом; только юр. адрес.

Последний вариант наиболее выгоден экономически, поскольку аренда без использования помещения, как правило, стоит дешевле.

Пример:

В Москве средняя цена аренды нежилого помещения – 25 000 руб. в месяц.

Средняя цена юр. адреса в Москве – 2 700 руб. в месяц (за 11 месяцев выйдет около 29 000 руб.).

Таким образом, аренда юр. адреса в столице России будет стоить примерно в 9 раз меньше.

Посмотреть более 100 юр. адресов в Москве можно на сайте компании «Мегаполис Групп» – https://юр-услуга.рф/moskva. На каждом помещении можно организовать почтовое обслуживание и на большинстве вариантов можно организовать встречу с налоговой и банками (проверки).

Домашний адрес

Открыть бизнес можно и по месту места жительства будущего гендиректора компании (прописки). Законом допускается этот вариант. Но здесь множество ограничений и подводных камней. Например:

подходит не для всех видов деятельности;

для регистрации может потребоваться согласие проживающих в квартире;

для регистрации нельзя использовать домашний адрес учредителя (только директора);

любой желающим может найти в ЕГРЮЛ адрес, где живет директор;

сотрудники налоговой могут отказать в регистрации ООО по надуманной причине, например, из-за того, что в квартире нельзя разместить средства производства, хотя законом это и не требуется.

Выводы