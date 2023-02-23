Вчера вечером котировки нефти марки Brent падали более чем на 3,1%, до $80,44 за баррель. WTI теряла 3,4%, опустившись до $73,8. Для обоих сортов этот день оказался худшим с 4 января. Весь он прошел для нефти под знаком протоколов последнего заседания ФРС. До вечера она дешевела в ожидании их публикации, а затем снижалась уже на этом факте.
Аналитики пересматривают прогноз нефтяных цен
Опубликованные вчера протоколы заседания ФРС помогли котировкам Brent показать худший день за полтора месяца. Рынок опасается растущих рисков для экономики США – крупнейшего потребителя нефти в мире
piqsels
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