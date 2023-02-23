Сырьевые рынки Рынок нефти США Китай

Аналитики пересматривают прогноз нефтяных цен

Глеб Баранов
23 февраля 2023, 00:42

Опубликованные вчера протоколы заседания ФРС помогли котировкам Brent показать худший день за полтора месяца. Рынок опасается растущих рисков для экономики США – крупнейшего потребителя нефти в мире

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