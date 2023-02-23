Аналитики пересматривают прогноз нефтяных цен

Вчера вечером котировки нефти марки Brent падали более чем на 3,1%, до $80,44 за баррель. WTI теряла 3,4%, опустившись до $73,8. Для обоих сортов этот день оказался худшим с 4 января. Весь он прошел для нефти под знаком протоколов последнего заседания ФРС. До вечера она дешевела в ожидании их публикации, а затем снижалась уже на этом факте.

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