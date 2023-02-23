Более 80% опрошенных ВЦИОМ россиян положительно оценили послание Путина

Большинство (свыше 80%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно оценили выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию.

Согласно презентации, опубликованной на сайте ВЦИОМ, 45% респондентов оценили впечатление от послания, как полностью положительное, 36% — как скорее положительное. В общей сложности 81% участников опроса дали позитивные оценки.

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Не понравилось выступление президента 11% опрошенных, еще 8% высказали безразличие или затруднились озвучить какое-либо мнение; в целом 82% считают, что вся речь главы государства была интересной.

Отвечая на вопрос об актуальности затронутых в послании тем, 74% респондентов заявили, что все они были значимыми. При этом 78% уверены в том, что глава государства говорил искренне, а 88% отметили, что все было четко и понятно.

Исследование ВЦИОМ проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, а также Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми, в нем участвовали 129 человек.

Послание президента РФ было озвучено 21 февраля в Гостином дворе, оно стало 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина. Продолжительность послания составила 1 час 45 минут.

Отмечается, что в 2021 году послание президента Федеральному Собранию позитивно оценили 72% опрошенных ВЦИОМ россиян, в 2020-м — 76%, в 2019-м — 66%.