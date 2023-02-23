Глава Белгородской области сообщил о падении самолета Су-24 в Валуйском районе

Самолет Министерства обороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал глава региона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, при ударе о землю борт загорелся; в настоящий момент горит хозяйственная постройка.

Пилот самолета катапультировался, рассказали агентству в силовых структурах; его состояние выясняется.

