Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения

Все полосы Крымского моста полностью открыты для автомобильного движения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — приводит агентство слова вице-премьера. Отмечается, что работы завершены на 39 дней раньше запланированного.

Железнодорожная часть моста будет восстановлена в июле, сообщил также Хуснуллин.

Как сообщил 19 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин, по уголовному делу о взрыве еще проводятся экспертизы, однако уже сейчас можно сказать, что версия о том, что за организацией теракта стояли украинские спецслужбы, подтвердилась,

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы.