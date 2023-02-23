МИД РФ назвал условие для переговоров Москвы и Киева

На данный момент возможностей для дипломатического урегулирования конфликта России с Украиной практически нет.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«В условиях, когда Зеленский выдвигает свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от реалий требования, включая, скажем, вывод российских войск с наших новых территорий — Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, не говоря уже о законодательно закрепленной 30 сентября 2022 года "невозможности" переговоров с президентом России, перспективы дипломатического урегулирования, откровенно говоря, сегодня не просматриваются», — сказал дипломат.

По его словам, проблемой является полная зависимость нынешнего киевского режима от Вашингтона, Лондона и Брюсселя, под давлением которых Украина в апреле прошлого года прекратила мирные переговоры с РФ. «Англосаксы же предпринимают все возможное, чтобы сделать войну на Украине максимально кровопролитной и не допустить каких-либо субстантивных переговоров по мирному урегулированию», — пояснил замминистра.

Галузин напомнил, что Москва готова к достижению целей СВО дипломатическим путем, преградой этому является «абсолютно неконструктивная» позиция Киева, который с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России «на поле боя».

«В настоящее время возобновление переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий. В связи с этим рекомендовали бы нашим партнерам переориентировать свои усилия на адресную работу с Киевом, а также США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений, что неминуемо ведет к эскалации конфликта», — заявил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, прежде всего должны прекратиться обстрелы российских городов.