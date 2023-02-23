Минобороны РФ рассказало о масштабных потерях ВСУ на Донецком и Южно-донецком направлениях

Минобороны РФ рассказало о достижениях российских военных в зоне СВО за последние сутки.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР; потери противника составили до 55 военных, два пикапа и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР); за сутки на этом направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения ВДВ, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20 и склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар (ДНР) и железнодорожной станции Углесборочная; потери противника за сутки здесь составили до 105 военных, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. «Также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная», — указывается в сообщении. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30, отмечается также в сводке; средствами ПВО в районе села Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.