Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5

Правоохранительные органы оцепили посольство Швейцарии в центре Москвы после обнаружения пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Возле здания посольства Швейцарии в Москве в переулке Огородной Слободы обнаружен пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5. В настоящее время территория оцеплена», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в подозрительных пакетах в итоге нашли страйкбольные шары, наполненные обычным горохом.

Обстановка у здания дипмиссии спокойная, сейчас там работают саперы и полицейские; посольство Швейцарии отказалось комментировать информацию, отмечает агентство.