Промышленные предприятия Белоруссии нарастили экспорт в Россию в 2022 году на 50%

Предприятия Министерства промышленности Белоруссии нарастили экспорт в Россию в прошлом году на 50%.

Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на заместителя премьер-министра республики Петра Пархомчика.

«Переориентация экспорта — один из самых главных вопросов, который решала промышленность в прошлом году. И здесь очень хорошие результаты, если взять по Минпрому, то темп роста экспорта в Российскую Федерацию за прошлый год составил 150%, в страны СНГ — 141%», — рассказал чиновник. Он отметил, что по всем дружественным странам и странам ЕАЭС наблюдается положительная динамика.

«Наша промышленность не просто пережила трудные времена, но крепко встала на ноги и должна в этом году обеспечить выполнение всех доведенных показателей», — заявил Пархомчик. По его словам, в январе 2023 года предприятия Минпрома нарастили производство на 4,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года; в частности, рост демонстрирует и концерн «Белнефтехим».

В начале этого года стало известно, что Белоруссия планирует построить в России собственный порт, наделив его государственным статусом. Как заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, речь идет в первую очередь о том, чтобы организовать гарантированную точку для отправки белорусских экспортных грузов, а также о том, чтобы развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов.