Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.

Глава государства участвовал в церемонии в честь Дня защитника Отечества вместе с ветеранами боевых действий и активистами общественных патриотических организаций. После минуты молчания и исполнения государственного гимна Путин пообщался с ветеранами. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Владимир Путин приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память погибших в боях воинов, каждый год 23 февраля.

Ранее президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества. «Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях», — сказал президент в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.