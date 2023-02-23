Москвичей в ближайшие сутки ждет резкое потепление

Резкое повышение температуры произойдет в Москве в ночь на 24 февраля; в ближайшие несколько дней жителей столицы ждет крайне низкое атмосферное давление.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По его словам, этой ночью будет минус 14 — минус 12 градусов, однако с 3:00 — 5:00 начнется «неуклонное повышение температуры — каждый час на полградуса». Последующие два дня температура воздуха днем повысится до плюс 3 градусов, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, уточнил синоптик.

«И, поскольку фронтальный раздел будет проходить, то усиление ветра, порывы до 15 м/с. И такое сочетание, конечно, обусловит и метель, но не сильную, это не пушкинская метель, но все-таки местами метель», — рассказал Вильфанд. На дорогах будет гололедица, температура — минус 5 — минус 3, отметил он.

В субботу, 25 февраля, столбики термометров в столице поднимутся выше ноля и могут достигнуть плюс трех градусов. Ожидается налипание мокрого снега на провода и на ветки деревьев, гололедица.

В воскресенье, 26 февраля, интенсивность осадков увеличится, при этом температура продолжит повышаться. Днем она будет в диапазоне от плюс 2 до плюс 3 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что из-за сильных порывов ветра, большой влажности и интенсивных осадков, температура будет ощущаться как минус 5 — минус 6, и даже как минус 8 градусов.

Также специалист предупредил, что в столичном регионе ближайшие пять дней будет наблюдаться крайне низкое давление. «Если сегодня оно около 750 мм ртутного столба, то в субботу и воскресенье давление понизится на 20 мм — до 730 мм ртутного столба», — сообщил Роман Вильфанд.