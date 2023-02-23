Статус ветеранов боевых действий будет распространен на всех ополченцев Донбасса

Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса.

С соответствующей просьбой к главе государства обратился участник специальной военной операции, Герой России Роман Черемухин, передает пресс-служба Кремля. По его словам, множество людей воевали начиная с 2014 года в рядах ополчения, были советниками, военнослужащими милиции ЛНР и ДНР, однако в итоге уволились из вооруженных сил по ранению, в основном, до вхождения этих республик в состав РФ. В настоящий момент они не попадают под действие закона «О ветеранах», и не могут получить положенных им льгот, пояснил Черемухин.

Владимир Путин поблагодарил бойца за заботу о том, чтобы «эта категория ребят не выпала из системы поддержки» и за то, что он обратил на это внимание. «Обязательно это поправим», — сказал президент.

По его словам, неважно, в каком статусе были воины до вхождения новых регионов в состав РФ, главное, что они служили России.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — заявил глава государства.