У границы Таджикистана с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2

Китайский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,2 балла, произедшем в Таджикистане вблизи границы с КНР.

Толчок зафиксировали в 8:37 по пекинскому времени (3:37 мск), эпицентр находился на глубине 10 км приблизительно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, передает «Интерфакс».

Сообщается, что толчки ощущались в ряде населенных пунктов Синьцзяна. В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, среди которых таджикский Хорог. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга между тем сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане магнитудой до от 4,2 до 5,8, с эпицентрами в 435-458 км к юго-востоку от Ташкента, отмечает агентство. Данных о погибших и разрушениях также нет.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия афтершоков. Сильно пострадала также территория соседней Сирии. В Турции число жертв природной катастрофы на данный момент превышает 43,5 тыс.