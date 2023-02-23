Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства обратился к ветеранам, армии, гражданскому персоналу вооруженных сил России.

«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях», — сказал президент в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета России, поэтому руководство страны продолжит уделять «приоритетное внимание» укреплению обороноспособности.

Путин напомнил, что в этом году на боевое дежурство заступают пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжится производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал», начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон».

Президент отметил, что с принятием в состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современного оружия в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Также он подчеркнул, что в ближайшие годы состав флота пополнят еще три крейсера из проекта «Борей-А».

Накануне, 22 февраля, президент выступил на концерте в «Лужниках», заявив, что при защите российских интересов, людей, культуры, языка и территории «весь наш народ является защитником отечества». «Когда мы вместе — нам нет равных» — сказал Владимир Путин.