Язык наш – друг их

Казахстан переживает судьбоносные перемены – в прошлом году у них произошли январские события, после чего начались демократические перемены – прошел всенародный референдум по изменениям в Конституцию, президентские выборы, в начале этого года – выборы в Сенат, а сейчас в самом разгаре агитационный период выборов в нижнюю палату парламента. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев стремится перестроить страну и создать такой фундамент, чтобы после его ухода с поста главы государства, реформы не прекращались. Главная цель Казахстана – сделать скачок вперед. Не удивительно, что эпохой перемен пытаются воспользоваться всякие проходимцы и провокаторы.

В последние год-полтора в информационное пространство Казахстана и вокруг него происходят вбросы на тему национального расслоения и притеснения отдельных категорий граждан по национальному и языковому признаку.

В Казахстане с момента обретения независимости проживает свыше 130 этносов, из них доля русских почти 20%. Большинство из них живет в Казахстане уже в нескольких поколениях, кроме того, сейчас наблюдается наплыв русских из России.

Статистика показывает, что в Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехало более 200 тысяч россиян, количество действующих совместных предприятий с Россией с 1 февраля по 1 декабря 2022 года выросло на 9,6% – в стране появилось 323 новых совместных предприятия, их общее количество составило 3 702. Количество действующих иностранных юридических лиц из России за этот же период выросло на 86,3%, c 7 974 до 14 852 юрлиц.

Статистика говорит — Казахстан, это страна совершенно безопасная для миграции, работы и свободного комфортного проживания. Нас объединяет некогда общая история, а также продвижение и укрепление национальных интересов. И это – здоровая тенденция страны, осознавшей свою идентичность и положение на карте мира.

Деструктивные силы, безусловно, пытаются вбить клин в отношения между Россией и Казахстаном, и один из главных инструментов манипуляций – ситуация с русским языком. Как известно, русский язык в Казахстане имеет особый статус — язык межнационального общения. И в этом разрезе говорить, что казахский язык стремится вытеснить и полностью заменить русский — наивно.

Казахский язык – это государственный язык, а также язык населения, проживающего на территории Казахстана исторически. Сейчас это самая быстрорастущая этническая группа: общая доля казахов в населении страны – почти 70%. Доля казахов продолжает расти абсолютно во всех регионах страны, в том числе благодаря иммиграции кандасов – так называют возвращенцев из числа соотечественников, чьи предки когда-то были вынуждены покинуть родные земли.

Но даже сами казахи зачастую не знают родной язык. В городах, где проживает большая часть русскоязычных казахов, существует отдельный термин «шала-казах» («половинчатый казах»), – это представители казахского этноса, не знающие и не использующие родной язык, «обрусевшие». Однако, события последнего года заставили задуматься об изучении казахского языка и усиления его роли даже для тех, кто не испытывал неудобств, не зная его.

Сейчас в Казахстане растет спрос на медиапродукты на отечественном языке: рекламы, рекламных кампаний, копирайтинга, пиара, за последние несколько лет появилось поколение молодежи, которое отлично знает родной язык и иностранные – в частности, английский, множество музыкантов выбирает языком исполнения современных песен казахский. Подъем самосознания происходит нативно, не сверху по директиве, а из желания населения Казахстана выделить свою культуру и гордиться ею в полной мере.

Другие этносы также часто используют казахские слова в повседневной речи, многие могут ответить на простые вопросы на казахском, а в последнее время даже наблюдается устойчивый рост желания изучать казахский язык. То есть проблемы владения государственным языком не носят межэтнического характера, так как не касаются этнической принадлежности. Более того, существует феномен – если представитель другого этноса знает казахский язык, к нему особенное отношение со стороны как общества, так и работодателей.

Весь публичный медийный контент дублируется на государственный язык, по Закону Республики Казахстан «О языках», на этикетках всех товаров народного потребления слева или сверху должна быть надпись на казахском языке, а справа или снизу - на русском. При этом размеры надписей должны быть одинаковыми. За этим следит Комитет стандартизации и метрологии Министерства индустрии и новых технологий и Комитет по языкам Минкультуры.

Если же единичные случаи по притеснению по тому или иному языковому признаку все-таки возникают на бытовом уровне, а отрицать или игнорировать это тоже нельзя, то представители власти сразу же реагируют и четко обозначают позицию мира и согласия, о котором президент Казахстана в последнее время говорит чуть ли не в каждом своем выступлении.

Провокаций хватает со всех сторон: российские эксперты, блогеры и даже политики неоднократно позволяли себе высказывания, касающиеся территориальной целостности Казахстана или его устройства.

Например, в 2020 году в центре скандала оказались российские депутаты Вячеслав Никонов и Евгений Федоров. Первый заявил, что территории Казахстана были подарены ему Россией, а позже депутат Государственной думы Евгений Федоров поддержал слова своего коллеги. МИД РФ заявил, что подобные слова «не соответствуют официальной позиции Российской Федерации».

В 2022 году в сети появилось видео, где российский политик Геннадий Зюганов призывает защитить русскоговорящих жителей северных регионов Казахстана, после чего также последовала незамедлительная реакция МИД РФ.

«В ходе рабочего визита нашего президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено то, что Россия не имеет территориальных претензий к Казахстану», – сказал глава ведомства Мухтар Тлеуберди.

Казахстанские и российские власти не раз высказывались о дружественных отношениях между странами, а посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин и вовсе считает, что русофобские и националистические взгляды не приживутся при руководстве нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Поэтому выигрышная стратегия заключается только в строгом следовании законодательству и соблюдении принципов согласия народов.

Таким образом, проблемы на самом деле не существует и чем скорее данный миф будет развенчан, прежде всего, в российском обществе, тем проще нам будет продолжать добрые дружеские и партнерские отношения с нашими соседями.