Запуск первой в истории современной России миссии на Луну намечен на июль 2023 года

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года», — рассказали в госкорпорации.

«Луна-25» должна была отправиться к Луне еще в 2015-м, однако запуск постоянно откладывался.

Владимир Путин 12 апреля прошлого года заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» (ранее — «Луна Глоб»). Президент уточнял, что запуск должен состоятья в третьем квартале 2022 года; миссия была перенесена из-за проблем в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности. В декабре стало известно, что прибор поставлен в НПО «Лавочкина» и уже установлен на «Луну-25», которая станет первым российским аппаратом на Луне.

Целью миссии является отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Предполагается, что модуль будет посажен в районе кратера Богуславского.

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа. Первый — «Вылазка» — это создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты спутника Земли. В это время будут проводиться исследования с помощью автоматических станций серии «Луна» и стартует строительство сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов. В рамках второго этапа «Форпост», рассчитанного на 2025-2035 годы, будут отработаны средства доступа на поверхность Луны и последующая высадка космонавтов на две недели для размещения первых элементов базы.

Третий этап «База», намеченный на период после 2035 года, станет завершающим. К этому времени планируется окончить строительство полноценной посещаемой базы на Луне и организовать научную инфраструктуру двух обсерваторий. В 2036–2040 годах произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для работающей на поверхности техники.