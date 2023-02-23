Эксперт назвал наиболее перспективные для экспорта российского зерна страны

Рекордные показатели зерновой отрасли РФ отметил в президентском послании 21 февраля Владимир Путин. «Российские аграрии собрали рекордный урожай: свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023-го, мы сможем довести общий объём экспорта зерна до 5560 миллионов тонн», — заявил президент.

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«Еще 10–15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым абсолютно планом», — напомнил Владимир Путин, подчеркнув, что еще не так давно 60 миллионов тонн составлял годовой сбор в целом, а в настоящее таков показатель одного только экспортного потенциала.

Как заявил «Эксперту» Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, независимый эксперт Института экономики роста им. Столыпина П.А., в 2022 году в России собрано 153,8 млн тонн зерна и зернобобовых. «Для нашей страны это исторический рекорд, таких объемов не было никогда», — подчеркнул он.

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По его словам, на столь высокую урожайность повлияли сразу несколько факторов: прекрасные природно-климатические условия, труд наших крестьян, эффективные технологии, а также поддержка государства. В первую очередь, конечно, стоит отметить труд работников сельского хозяйства, указал эксперт.

«При этом внутренние потребности России по потреблению зерна находятся на уровне около 75-80 млн тонн. Таким образом, для экспорта освобождаются колоссальные объемы на уровне 50-60 млн тонн», — отметил Александр Корбут. Согласно ожиданиям, сказал он, до конца года будут отгружены 56 млн тонн зерна и 1 млн тонн муки.

«В части экспорта зерновых пшеница — наш основной товар, — подчеркнул эксперт. — Россия занимает первое место в мире среди ее экспортеров. Мы поставляем ее в 130 стран мира, нашей пшеницы нет только на двух континентах — Антарктида и Австралия. Можно смело сказать, что сейчас каждый пятый кусок пшеничного хлеба в мире — российский».

«При этом ключевые страны-потребители нашего зерна: Турция, Египет, Иран. К примеру, в Турции, несмотря на солнечный климат, не хватает почв и пресной воды (тогда как в России исторически хватает и земли, и воды для ее увлажнения)», — пояснил он.

«Эти страны останутся нашими ключевыми потребителями и в обозримом будущем, — уверен Александр Корбут. — И Ближний Восток, страны Средиземного моря, страны Африки остаются для нас стратегически важными территориями. В этом направлении стоит уделить особое внимание развитию логистики, в том числе — портов Черного и Азовского морей, Волго-донского судоходного канала, о чем и сказал в послании Владимир Путин», — отметил эксперт.

«Также есть дополнительный фактор для развития международного сотрудничества именно с этими странами: еще во времена СССР многие жители ближневосточных и африканских государств учились и проходили стажировки у нас, — напомнил Корбут.— И до сих пор в этих остались поколения людей, с которыми можно говорить на одном языке. А это немаловажный фактор в бизнесе — возможность вести диалог “глаза в глаза”», — заключил он.

