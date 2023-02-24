12 пунктов: Китай опубликовал предложения по урегулированию конфликта на Украине

МИД Китая опубликовал на своем сайте документ с изложением своей позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем 12 пунктов, в том числе отказ от менталитета холодной войны, прекращение односторонних санкций и снижение стратегических рисков.

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«Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем. Международное сообщество должно придерживаться правильного направления убеждения в мире и продвижения переговоров, помочь всем сторонам в конфликте как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования кризиса, а также создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении», — говорится в одном из пунктов.

Пекин также призвал «не подливать масла в огонь», не допускать дальнейшей эскалации, «поддержать встречу России и Украины» и возобновить прямой диалог.

В документе говорится, что «суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы», а двойные стандарты неприменимы. Китай также призвал отказаться от менталитета холодной войны, подчеркнув, что «безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков».

Кроме того, Пекин призывает «противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия» и «противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты», в первую очередь, АЭС.

В документе особое внимание уделено разрешению гуманитарного кризиса: «увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах», защите гражданских лиц и военнопленных, выполнению соглашения о перевозке зерна по Черному морю, подписанного Россией, Турцией, Украиной и ООН. Также Пекин призывает «смягчить побочные эффекты кризиса и не допустить срыва международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и другого сотрудничества», а международному сообществу рекомендует «принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов».

«Односторонние санкции и крайнее давление не только не решат проблемы, но и создадут новые... Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран, сыграть свою роль в охлаждении кризиса в Украине и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения условий жизни людей», — подчеркивается в документе.

