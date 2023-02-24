Героем вчерашнего дня на американском фондовом рынке стали акции Nvidia Corporation – седьмой по капитализации компании США. Ее прибыль, выручка и прогнозы продаж превзошли ожидания аналитиков, что нашло отражение во взлете котировок. Но особенно впечатлило рынок другое.
S&P 500: подъем в «зоне смерти»
Взлет акций Nvidia Corporation помог вчера S&P 500 прервать четырехдневную серию падений. Но шансы на то, что в итоге вся эта неделя станет третьей подряд, закрытой им в минус, весьма высоки.
Seth Wenig/AP/TASS
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