S&P 500: подъем в «зоне смерти»

Героем вчерашнего дня на американском фондовом рынке стали акции Nvidia Corporation – седьмой по капитализации компании США. Ее прибыль, выручка и прогнозы продаж превзошли ожидания аналитиков, что нашло отражение во взлете котировок. Но особенно впечатлило рынок другое.

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