Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: подъем в «зоне смерти»

Глеб Баранов
24 февраля 2023, 10:44

Взлет акций Nvidia Corporation помог вчера S&P 500 прервать четырехдневную серию падений. Но шансы на то, что в итоге вся эта неделя станет третьей подряд, закрытой им в минус, весьма высоки.

Seth Wenig/AP/TASS