Будем рассматривать как нападение: в МИД РФ пригрозили ответом на провокации в Приднестровье

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья. В нем российский МИД предостерег «США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов» и заверил, что любые действия, представляющие угрозу российскому контингенту в Приднестровье, «будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

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«Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — говорится в заявлении МИД.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о значительном скоплении личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывании артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентном наращивании полетов беспилотников. Исходя из этого, в ведомстве сделали вывод, что «киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья».

