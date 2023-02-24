Доллар развернул тренд

Вчера индекс доллара (его курс к корзине из шести основных валют) вырос до максимума с 6 января – 104,74 пункта. Перейдя к росту только в начале февраля (оборвав затяжное снижение с конца сентября прошлого года), он уже успел подняться от минимума на 4%. Хотя все еще и уступает около 9% осеннему максимуму.

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И вчерашний пик, и сам разворот тренда были связаны с серией весьма неожиданных для рынка статистических данных. Они регулярно поступали в феврале, рисуя равно приятную как для медведей по многим активам, так и для быков по доллару картину.

С одной стороны, поступали те самые хорошие новости, которые во время циклов подъема ставок рынок считает плохими: сильные данные с рынка труда, взлет расходов потребителей и рост деловой активности. Такой фон не только позволяет ФРС агрессивнее ужесточать денежно-кредитную политику в борьбе с инфляцией, но и практически подталкивает регулятора под локоть, угрожая стабильности цен.

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С другой стороны, шли и плохие новости уже всяких оговорок. Рост индексов потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) выше прогнозов явно показывал, что у ФРС еще есть чем заняться.

О том же говорил и довольно скандально выглядевший в глазах трейдеров пересмотр данных об инфляции в последнем квартале. Цифры не только были повышены, но в декабре еще и поменяли знак – падение потребительских цен на 0,1% превратилось в их рост на 0,1%.

Между тем валютный, фондовый и товарный рынки в январе успели очень ярко отреагировать на прежний вариант статистики. Она в немалой степени была ответственна как за январское ралли акций, облигаций и сырья, так и за ускоренное падение курса доллара. Это была одна из основ бычьих аргументов, сводившихся к тому, что ФРС сопутствует успех, а значит регулятор вскоре поставит повышения ставки на паузу.

Хотя, конечно, и роль Банка Японии и Народного банка Китая, наводнивших в этот период рынки ликвидностью, преуменьшить невозможно.

Консенсус нарушен

Последние данные ударили по тем же больным точкам. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) известен как любимый индикатор инфляции ФРС. И вчера его показания за 4-й квартал были пересмотрены в сторону повышения, причем очень заметно.

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Оказалось, что он показывал рост на 3,7%, а не на 3,2%, а без учета продуктов питания и энергоносителей – на 4,3%, а не 3,9%. Между тем уже сегодня будут данные по PCE за январь, от которых теперь на рынке ждут неприятных сюрпризов.

При этом Минтруда США продолжает рапортовать о небывалых успехах в области занятости. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось до 192 тыс. Для ФРС, мандат которой, как известно, предусматривает заботу о полной занятости и ценовой стабильности, выбор, чем из этого заняться, представляется очевидным.

Рынку, во всяком случае, представляется именно так. Если еще в начале февраля консенсус состоял в том, что в марте ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до 4,75-5% и на этом ФРС остановится, то теперь рынок видит более длинный путь.

Согласно данным CME, срочный рынок полностью заложил в цены уже не менее двух повышений ставки по 25 б.п. Вероятность третьего в июне превышает 70% (месяц назад она была около 4%).

Но растут и подразумеваемые рынком шансы на больший подъем – для цифр больших, чем 5,5% и даже, чем 6%, эти шансы давно уже не нулевые, как это было в январе. Так, срочный рынок оценивает вероятность нахождения ставки в июле в диапазоне 5,5–5,75% или выше примерно как 1:3.

Признак рецессии

Для трейдеров предстоящий рост ставок – вполне достаточное основание для покупок доллара и продажи сырья. И еще в среду сырьевой Bloomberg Commodity Spot Index вышел на минимум с начала января 2022 года (509,54 пункта).

Снижаться он начал в начале февраля, когда пошел вверх доллар. И это неудивительно, учитывая, что ФРС явно рискует чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику.

акое ужесточение ведет экономику США, как и ряда других стран, к рецессии, что снизит спрос на сырье. А рост доллара, в котором сырьевые товары котируются на мировых рынках, только усиливает этот тренд.