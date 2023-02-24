Феноменальный результат: школьница побила 12 рекордов России в тяжелой атлетике

На первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 14-летняя Варвара Кузьминова из Подмосковья показала феноменальный результат, установив сразу 12 новых всероссийских рекордов, результаты которых превышают и действующие рекорды Европы, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

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«Варвара Кузьминова в ходе выступления на первенстве России по тяжелой атлетике установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 кг 13-15 лет и три рекорда России среди девушек 13-17 лет, результаты которых превышают действующие рекорды Европы», — уточнил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Девушка тренируется в отделении областной «Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике» Богородского городского округа под руководством Ольги Бурнашевой и Владимира Сущака.

На первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, которое в данный момент проходит в Выборге, Варвара Кузьминова показала в упражнении «рывок» – 93 кг, 97 кг и 100 кг, в упражнении «толчок» – 110 кг, 115 кг и 121 кг и в сумме двоеборья– 210 кг, 215 кг и 221 кг.

