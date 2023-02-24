Как грамотно составить резюме

Многие сервисы предлагают использовать готовые шаблоны резюме.
Первое правило заключается в добавлении фотографии в резюме. Она нужна даже в том случае, если вакансия не предусматривает постоянного общения с людьми. Однако выбирать фото надо критически – если допустить ошибку, то оно не улучшит, а ухудшит резюме. Оптимальный вариант – профессиональный портретный фотоснимок, выдержанный в нейтральном деловом стиле.
Желаемый размер заработной платы в резюме можно не указывать, однако работодатели заинтересованы в получении такой информации. Лучше всего указать сумму, на 15-20% превышающую текущий размер своей зарплаты.
Основная часть резюме – профессиональный опыт. Поэтому при оформлении этого раздела необходимо проявлять особую тщательность, придерживаясь следующих принципов:
- Опыт должен быть цельным, т. е. без продолжительных перерывов в карьере. При наличии перерывов необходимо дать им удовлетворительные объяснения: фриланс, отпуск по уходу за ребенком, занятие собственным бизнесом и т. д.
- Опыт должен быть стабильным: кандидат, часто меняющий место работы, вызовет настороженность у работодателя. Переходы с одной должности на другую в рамках одной фирмы надо указывать в одном блоке.
- Особое внимание необходимо уделить трем последним годам трудовой биографии – это представляет повышенный интерес для работодателей. О первых этапах деловой карьеры и о том, что было более десяти лет назад, достаточно рассказать очень коротко.
- Если фирма, выступавшая в качестве работодателя ранее, неизвестна на рынке, то нужно указать направление ее деятельности.
- В заголовках надо указывать общепринятые названия занимаемых должностей: к примеру, «финансовый директор», а не «руководитель отдела по управлению денежными потоками». То же относится и к названию резюме. Зачастую соискатели ошибочно используют в этом качестве свою последнюю должность. Однако название должно соответствовать сущности работы, а не формулировке в трудовой книжке. Например, «менеджер проекта» воспринимается работодателями лучше, чем «управляющий директор подразделения фирмы».
- Никогда не следует копировать перечень обязанностей, указанных в должностных инструкциях. Нужно выделить среди них самые важные и описать понятными словами. Пяти главных задач вполне достаточно.
- Наряду с профессиональными обязанностями необходимо указать свои достижения и конкретные результаты трудовой деятельности.