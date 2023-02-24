Как грамотно составить резюме

Многие сервисы предлагают использовать готовые шаблоны резюме.

Первое правило заключается в добавлении фотографии в резюме. Она нужна даже в том случае, если вакансия не предусматривает постоянного общения с людьми. Однако выбирать фото надо критически – если допустить ошибку, то оно не улучшит, а ухудшит резюме. Оптимальный вариант – профессиональный портретный фотоснимок, выдержанный в нейтральном деловом стиле.

Желаемый размер заработной платы в резюме можно не указывать, однако работодатели заинтересованы в получении такой информации. Лучше всего указать сумму, на 15-20% превышающую текущий размер своей зарплаты.

Основная часть резюме – профессиональный опыт. Поэтому при оформлении этого раздела необходимо проявлять особую тщательность, придерживаясь следующих принципов: