«Как тебе такое, Илон Маск?»: Рогозин показал разгром Starlink под Донецком

Разведка ДНР обнаружила под Донецком расположение пункта космической связи Starlink Вооруженных сил Украины. На позиции немедленно выдвинулись боевые расчеты артиллеристов ДНР и бойцов добровольческого отряда «Барс/Царские волки» и в результате ударов, нанесенных «Ураганом» и «Градом», пункт управления связью ВСУ был уничтожен вместе с личным составом. Об этом сообщил руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в сюжете, подготовленном совместно с репортером ВГТРК Андреем Руденко.

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«Сейчас будет нанесен удар по пункту связи, которую обеспечивает система Starlink. Как тебе такое, Илон Маск?», — сказал Рогозин на камеру и сделал отмашку для залпа.

Он также поздравил защитников Отечества с праздником и с «первой годовщиной начала специальной военной операции». Соответствующее видео Рогозин разместил в своем Telegram-канале.

«Ответный удар ВСУ по огневой позиции русской артиллерии был оперативен, им понадобилось всего три минуты, чтобы засечь, откуда велся наш огонь, но результата он не достиг, нашим бойцам удалось быстро сменить позицию и вновь обрушить на врага залповый ракетный удар, поразив важный военный объект украинской армии», — уточнил в своем Telegram-канале репортер Руденко.

