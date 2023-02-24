Минобороны оценило потери противника за год проведения спецоперации

С начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 8 тыс. танков и других бронированных машин, более 3 тыс. беспилотников, 387 самолетов и 210 вертолетов Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Только за прошедшие сутки, по его словам, на Купянском направлении российские военные уничтожили более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском направлении были ликвидированы около 140-ка украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении суточные потери противника составили до 240 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе Авдеевки ДНР были уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ под Угледаром, Водяным и Пречистовкой. Потери противника здесь составили более 80-ти военнослужащих убитыми и раненым, один танк, две БМП, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, четыре склада боеприпасов, артиллерийская система М777 производства США, польская самоходная артиллерийская установка «Krab» и американская РЛС AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах. В районе Перемоги Харьковской области был поражен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ. Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган».

