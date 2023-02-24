«Куча наличности»: на Западе оценили объем валюты, застрявшей в России из-за санкций

В России «застряли в ловушке санкций» принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», которые не могут быть выведены из страны. Речь идет о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не продали до начала конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

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По данным издания, деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. В частных разговорах их представители признают, что уже не надеются вернуть средства.

Так, инвестиционный фонд JPMorgan Asset Management Emerging EMEA сообщил клиентам, что российские компании продолжают выплачивать дивиденды, при этом около 6,3 млн фунтов стерлингов ($7,6 млн) остаются замороженными на счетах «C».

В East Capital заявили, что по состоянию на февраль на российских спецсчетах находилось в общей сложности 13 млн евро ($13,8 млн). И хотя там считают, что «большинство портфельных активов имеют ценность, потому что они генерируют свободный денежный поток и выплачивают дивиденды», они «списаны на ноль».

При этом некоторые компании не теряют надежды вернуть хотя бы часть средств, пишет Bloomberg. В частности, в Morgan Lewis & Bockius рассматривают различные юридические лазейки, в числе которых — многоэтапный перевод активов на аналогичные счета инвесторов, которые не классифицируются в России недружественными, а также перевод банковских «С»-счетов в пакеты ценных бумаг, которые можно было бы продать неподсанкционным инвесторам. В компании признают, что все варианты связаны со значительными издержками, но это «лучше, чем ничего».

