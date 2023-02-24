Нарколог развеяла мифы о целебных свойствах водки и коньяка

В рейтинге популярности крепких напитков у россиян первые места традиционно занимают водка и коньяк. Ценители «беленькой» утверждают, что водка убивает инфекции и бактерии в организме, а любители коньяка уверены, что он содержит антиоксиданты и нормализует давление. Врач-нарколог Марина Калюжная объяснила порталу «Доктор Питер», почему любой крепкий алкоголь одинаково вреден для организма.

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«На самом деле, 30-40 граммов коньяка способны благотворно сказаться на уровне давления и снизить его, как и 100 мл красного или белого сухого вина. Но тут есть один важный нюанс — выпивать стопку коньяка можно не чаще 1-2 раз в неделю. Три, четыре или пять бокалов коньяка давление не понизят, а наоборот — поднимут. Следует помнить, даже минимальная доза алкоголя сначала снизит давление, но затем все равно поднимет его», — заявила Калюжная.

Врач отметила, что сравнивать пользу для здоровья коньяка и водки — совершенно некорректно. Оба напитка по своей сути — это настоящий яд для организма. Нейротоксин, по ее словам, специфически воздействует на нервные клетки, прямо и косвенно.

«Ни водка, ни коньяк не полезны, они никак не улучшают состояние организма. Более того, они вызывают примерно одинаковое опьянение, а затем и похмелье. Оба опасны тем, что у человека, будь он любителем коньяка или водки, может возникнуть желание превысить дозу», — подчеркнула Калюжная.