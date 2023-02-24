Обучение математике по советским учебникам набирает популярность в США

Обучение математике по советской учебной программе приобретает все большую популярность среди американских родителей, которые видят в этом преимущество для своих детей при поступлении в высшие учебные заведения. Компании, предлагающие данный метод преподавания, заявляют, что он «поддерживает рассуждения, критическое мышление и абстрактные принципы», пишет The Times.

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«Мы используем математику реального мира, мы стремимся объяснить ученикам не только саму математику, но и то, почему мы занимаемся ей», — отметил основатель Russian Math Tutors Александр Колчинский.

Семья Колчинского выехала из СССР, когда он был еще ребенком. Сейчас его компания предлагает учебную программу на основе переведенных советских учебников и обещает детям из состоятельных американских семей «обучение математике по принципам, разработанным, когда СССР нужны были ученые и инженеры, которые помогли бы ему получить преимущество в космической гонке».

Обозначенный в рекламных проспектах стиль преподавания «поддерживает рассуждения, критическое мышление и абстрактные принципы», а обучение алгебре рекомендуется начинать с раннего возраста. Именно в эту школу многие семьи обращаются в надежде, что это поможет их детям получить место в одном из элитных университетов Лиги плюща, сообщает издание.

В «Русской математической школе», расположенной в Бостоне и тоже основанной беженцами из Советского Союза, математику называют «возможностью ориентироваться в неизбежной неопределенности жизни». Как отмечает The Times, эта школа также пользуется большим спросом, а «советскую модель обучения математике для своих детей выбирают все больше американских семей», в том числе из-за растущей популярности математических олимпиад.

Издание также приводит в пример историю, косвенно доказывающую успех советской математической школы, когда учительница одной из частных школ Манхэттена пожаловалась газете New York Post, что школьники, проходящие обучение по советской программе, оказывают негативное влияние на других учеников в классе, так как они «начинают задавать вопросы по математике, которые не соответствуют их возрасту, и другие дети чувствуют себя неловко».