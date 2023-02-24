Особенности нотариального перевода документов

Эту работу выполняет дипломированный переводчик, вслед за тем нотариус заверяет подлинность поставленной им подписи. Также любой документ можно перевести в Jur-Perevod.ru c заверением.

В большинстве случаев заверенные у нотариуса переводы различных документов, оригиналы которых написаны на иностранных языках, нужны для обращения в российские государственные учреждения (ЗАГС, миграционная служба, ФНС, полиция, военкомат и др.). Переводы документов, которые заверил нотариус, нужны при подписании договоров и оформлении соглашений с зарубежными деловыми партнерами. Помимо того, такие документы запрашивают отдельные консульства других стран для выдачи визы при въезде иностранных граждан на их территорию.

В число документов, при переводе которых возникает нужда в нотариальном заверении, входят:

свидетельства о регистрации вступления в брак или его расторжении, о смерти или рождении;

аттестаты о среднем образовании, студенческие документы, дипломы вузов;

общегражданские паспорта;

трудовые книжки и контракты;

пенсионные удостоверения;

права на управление транспортными средствами;

удостоверения инвалидов;

военные билеты;

медицинские справки и врачебные заключения;

учредительные и уставные документы юрлиц;

разрешения на выезд за рубеж лиц, не достигших совершеннолетнего возраста;

лицензии, договоры, сертификаты, соглашения и т. д.

С момента заверения нотариусом перевода документов он обретает юридическую силу, а сведения об этом включаются в общий реестр. Важно учитывать, что нотариальное заверение служит в качестве подтверждения исключительно точности и подлинности перевода, однако не переведенного документа.

Наличие любых помарок и несогласованных исправлений, нечеткий шрифт, порванная бумага и др. могут послужить основанием для отклонения запроса о нотариальном заверении. Особенно внимательно необходимо подходить к заверению такого перевода, который в дальнейшем будет применяться за рубежом. При этом надо иметь в виду, что, независимо от точности перевода документов, нотариус откажется от заверения, если у осуществившего его человека нет диплома лингвиста. Нотариус не имеет полномочий заверять перевод каких-либо документов, если он не располагает возможностями для подтверждения личности и профессии сделавшего его переводчика.