Особенности нотариального перевода документов

24 февраля 2023, 13:49

В переводе различных документов с дальнейшим заверением у нотариуса нуждаются фирмы или граждане в тех случаях, когда им необходимо придать юридическую силу.

Эту работу выполняет дипломированный переводчик, вслед за тем нотариус заверяет подлинность поставленной им подписи. Также любой документ можно перевести в Jur-Perevod.ru c заверением.

В большинстве случаев заверенные у нотариуса переводы различных документов, оригиналы которых написаны на иностранных языках, нужны для обращения в российские государственные учреждения (ЗАГС, миграционная служба, ФНС, полиция, военкомат и др.). Переводы документов, которые заверил нотариус, нужны при подписании договоров и оформлении соглашений с зарубежными деловыми партнерами. Помимо того, такие документы запрашивают отдельные консульства других стран для выдачи визы при въезде иностранных граждан на их территорию.

В число документов, при переводе которых возникает нужда в нотариальном заверении, входят:

  • свидетельства о регистрации вступления в брак или его расторжении, о смерти или рождении;
  • аттестаты о среднем образовании, студенческие документы, дипломы вузов;
  • общегражданские паспорта;
  • трудовые книжки и контракты;
  • пенсионные удостоверения;
  • права на управление транспортными средствами;
  • удостоверения инвалидов;
  • военные билеты;
  • медицинские справки и врачебные заключения;
  • учредительные и уставные документы юрлиц;
  • разрешения на выезд за рубеж лиц, не достигших совершеннолетнего возраста;
  • лицензии, договоры, сертификаты, соглашения и т. д.

С момента заверения нотариусом перевода документов он обретает юридическую силу, а сведения об этом включаются в общий реестр. Важно учитывать, что нотариальное заверение служит в качестве подтверждения исключительно точности и подлинности перевода, однако не переведенного документа.

Наличие любых помарок и несогласованных исправлений, нечеткий шрифт, порванная бумага и др. могут послужить основанием для отклонения запроса о нотариальном заверении. Особенно внимательно необходимо подходить к заверению такого перевода, который в дальнейшем будет применяться за рубежом. При этом надо иметь в виду, что, независимо от точности перевода документов, нотариус откажется от заверения, если у осуществившего его человека нет диплома лингвиста. Нотариус не имеет полномочий заверять перевод каких-либо документов, если он не располагает возможностями для подтверждения личности и профессии сделавшего его переводчика.