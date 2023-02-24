«Отодвинуть границы угроз»: Медведев спрогнозировал дальнейший ход СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в годовщину спецоперации в своем Telegram-канале заверил, что «победа будет достигнута», Россия вернет территории и надежно защитит людей, «исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов». Кроме того, он обозначил, как, на его взгляд, будут развиваться события дальше.

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«Победа будет достигнута… А что дальше? Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие. И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то зеленский, если он будет еще жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики», — написал Медведев.

Далее, по его мнению, «возникнет какое-то соглашение», но без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. А потом предстоят «годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины», считает Медведев. При этом он не исключил и новый мировой конфликт – «в преддверии выборов или просто на очередном Майдане».

«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие», — заключил Медведев.

