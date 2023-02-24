Путин определил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты. Предложения войти в ее состав по президентской квоте направлены 40 кандидатам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, сообщается на сайте Кремля.

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«Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», — уточнили в Кремле.

Таким образом, 24 февраля стало днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП. Теперь в течение 30 дней общественные палаты российских регионов, в том числе новых, должны будут избрать по одному представителю в общероссийскую ОП.

«На Общественную палату законом возлагаются задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики. Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания», — напомнили в Кремле.

