Рубль свалился с острия ножа

С середины прошлой недели пара доллар-рубль начала тестировать на прочность сильное техническое и психологическое сопротивление 75. Многие аналитики в самом начале года обозначали этот уровень как цель снижения курса рубля. В четверг торги на валютном рынке закрылись ровно на отметке 75 руб. за доллар.

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Таким образом, сегодня на открытии торгов сложилась пограничная ситуация – рубль был готов серьезно двинуться в любую сторону.

Поскольку геополитические риски из-за обострения ситуации вокруг Приднестровья лишь увеличились, то валюту в канун выходных стали покупать те, кто испугался новых рисков, но не успел «уйти в доллар» в первой половине недели.

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При этом на рынке по случаю выходного дня в целом по стране практически не присутствовали экспортеры, а также подавляющая масса частных инвесторов.

«Давление на российскую валюту оказывает сохранение геополитической напряженности и риски эскалации в ближайшие недели. Перед выходными участники торгов предпочитают сохранить валютный хедж на случай негативных для рубля событий», — отмечают аналитики БКС.

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Таким образом, у рублевых «медведей» сегодня был явный перевес сил.

В результате, в районе обеда курс российской валюты уходил выше отметки 76 руб. за доллар, но к закрытию торгов рубль стал дорожать.

Обороты торгов были мизерные. Так, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано менее 30 млрд руб., в то время как в среду – свыше 100 млрд руб. Трейдеры обычно с очень большой осторожностью относятся к сильному движению или пробитию важного уровня, если оно не подтверждено объемами торгов. Так что прорыв вверх отметки 75 руб. за доллар вполне может оказаться ложным.

Однако тревожный звонок прозвучал. Некоторые аналитики стали пересматривать свои оценки, прогнозируя дальнейшее ослабление российской валюты к 80 руб. за доллар, мотивируя свое мнение низкими ценами на нефть, что вызвало сокращение притока валюты в страну. Другие ждут возврата курса в марте ближе к 70 руб. за доллар.

О том, что никакой паники на российском финансовом рынке нет, говорит ситуация с ОФЗ: сегодня Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на 0,3% на среднесрочном падающем тренде, который зародился в начале февраля.

При этом в первой половине дня Индекс Мосбиржи также пытался упасть на низких оборотах торгов, но на многие просевшие акции нашлись покупатели, и рынок завершил торги лишь символическим снижением.

Об отсутствии бегства инвесторов от риска говорит выросшие сегодня более чем на полпроцента акции Сбера и подорожавшие свыше процента акции Московской биржи.

В лидерах же снижения с результатом около 5% были акции Банка «Санкт-Петербург». Их распродали на новости о включении банка в санкционный список США и Великобритании. Ликвидность этой бумаги и так оставляет желать лучшего, а сегодня на торгах еще отсутствовала большая часть инвесторов. Поэтому продажа данной акции даже в небольших объемах спровоцировала столь сильное падение, которое выглядит избыточным, поскольку трудно представить, как санкции могут заметно повлиять на деятельность банка.

На финансовую же силу эмитента намекает тот факт, что в прошлом году Банк «Санкт-Петербург» одним из первых принял решение выплатить промежуточные дивиденды.

Гораздо более серьезные, но не критические проблемы могут быть у «Алросы», если ЕС все-таки утвердит решение ввести эмбарго на закупку российских алмазов.

США объявили о введении 200-процентной пошлины на российский алюминий, что увело акции «Русала» в десятку лидеров снижения. Но этот факт не стал новостью для инвесторов.

В лидерах же роста были расписки головной компании банка «Тинькофф», выросшие на шесть с лишним процентов. Позитив в бумаге сформирован информацией о том, что банк не включен в санкционный лист Великобритании и США. Впрочем, по «Тинкоффу» инвесторы ждут еще решения ЕС, который пока не исключил применения к нему ограничительных мер.

В целом же сегодняшний малоликвидный день можно назвать «проходным». О дальнейшей динамике рубля, акций и облигаций можно будет рассуждать лишь под вечер понедельника, когда в торгах примут участие все инвесторы.