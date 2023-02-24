Специалист назвала операции, за которые банковскую карту могут заблокировать

Все кредитные организации следят за операциями своих клиентов для предотвращения мошеннических действий и исполнения налогового законодательства РФ. Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева назвала RT переводы и платежи, которые привлекают повышенное внимание банков и могут привести к блокировке карты.

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«В список подозрительных действий входят более 30 операций в день, проведенных клиентами, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров). Также, согласно ФЗ №115, банки обязаны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тыс. рублей или такую же сумму в другой валюте», — сообщила Артемьева.

Если по счету есть поступления или списания на крупные суммы, банк вполне может затормозить транзакции на два дня для разбирательств и запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность этих операций. Поэтому перед оформлением договора купли-продажи, в котором будут фигурировать крупные суммы, специалист посоветовала заранее написать в поддержку банка с указанием причины будущего платежа и приложением подтверждающих документов.

Артемьева также добавила, что службу финансовой безопасности может заинтересовать вывод нескольких крупных сумм подряд на разные счета, перевод денег адресатам, ранее скомпрометировавшим себя сомнительными операциями перед банком, а также запутанные и бессмысленные операции вроде быстрых зачислений и списаний.