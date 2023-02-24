Стас «Ай, Как Просто!»: «Не хотят жить в СССР, пусть живут в развалившейся Югославии»

Станислав Васильев, более известный в Интернете под именем Стас «Ай, Как Просто!», ведет свою видеоблогерскую деятельность в России более 10 лет. Первые популярные ролики Станислава были связаны с миром технологий, в дальнейшем число форматов увеличилось. Широкое общественное внимание привлекли работы блогера после начала специальной военной операции. В декабре 2022 года известная западная видеоплатформа удалила оба канала Станислава Васильева без страйков и предупреждений. Однако это не смогло остановить популярного блогера.

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— В Интернете вас узнали скорее как техноблогера, хотя сейчас Вы известны благодаря новостным рубрикам, обзорам и, конечно, очень сильному фильму про Донбасс, который, впрочем, некоторые критиковали...

— Его критиковали те, кто думал, что я пытаюсь в плохом свете Украину выставить, а я пытался очернить капитализм на примере Майдана.

— Но вы же продолжаете следить за миром технологий?

— Конечно, и постоянно.

— Как его изменили санкции?

— Я считаю, что санкции безусловно его коснулись. И большая проблема в том, что, когда нам что-то «обрезают», мы ничего не делаем в ответ. У нас есть, например, доступ к редкоземельным материалам, без которых в принципе все мировое производство микроэлектроники встанет. Возможно, есть какие-то процессы, которые происходят внутри, «договорняки», но в целом мы на санкции никак не реагируем, и меня это поражает. Есть диалектический принцип единства и борьбы противоположностей. С одной стороны — те, кто хочет работать с западным капиталом, дестабилизируя ситуацию внутри страны, те, кто надеются, что сейчас все вернется на круги своя, иностранные партнеры нас простят, и мы будем с ними торговать. С другой стороны — те, кто хочет заниматься именно производственным бизнесом. Мы видим борьбу финансового и промышленного капитала, и финансовый пока побеждает, как, впрочем, и всегда. И вот эти две группировки можно видеть абсолютно везде. Например, такое положение вещей отображено моем фильме про «Эльбрус», который я снимал для того, чтобы добиться отмены одного закона, способного похоронить нашу микроэлектронику окончательно.

— Хочу обсудить удаление ваших каналов YouTube. У вас сейчас активно развиваются другие площадки. Однако вы не всем довольны RuTube и «ВКонтакте». В связи с этим несколько вопросов: вернетесь ли с техноблогом на отечественные платформы? И насколько они хороши, как альтернатива тому же YouTube?

— К чистому техноблогингу я, наверное, не вернусь уже. Что это вообще за формат? Ты купил смартфон и даешь на него свой отзыв. Я такое теперь интегрирую в свои новости, когда приобретаю какую-то новую технику. У меня же и фишка новостей в том, что я рассматриваю политику через призму технологий. Так как они — это тот самый «1984», о котором англосаксов предупреждал Джордж О́руэлл постоянно, но который почему-то сейчас приписывают России. Поэтому я не планирую возвращаться именно с техноблогом. На YouTube также не вернусь. Зачем, если там меня все равно забанят? Есть люди, которые перезаливают туда мои ролики, они по-прежнему собирают там сотни тысяч просмотров, бывает и по миллиону. Для меня же главное — народ, зрительский интерес. Денег — да, я теряю очень много. От RuTube, «ВКонтакте» или «Дзена» нет абсолютно никакой финансовой поддержки. «ВКонтакте» вообще за те просмотры, за которые на YouTube мне платили 300-400 тысяч рублей, перечислили мне около 5 тысяч. Это просто смешно, так работать невозможно.

— А как же рекламодатели?

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— Рекламодатели во «ВКонтакте» и RuTube не идут и не рассматривают их как рекламные площадки. Ты им можешь сколько угодно говорить: ребята, вы у меня покупали рекламу, она стоила столько-то денег за один миллион просмотров. Посмотрите, у меня во «ВКонтакте» те же самые показатели, я готов вам даже скидку сделать». А они отвечают: мы все понимаем, но у нас нет бюджетов именно на «ВКонтакте». Ведь как рекламщики работают? Им выделили бюджет и сказали, что эти деньги нужно потратьте на YouTube. Вот они и ищут там блогеров. То есть рекламодателю за миллион рублей проще купить рекламу у YouTube-блогера на 100 тысяч просмотров, чем за 500 тысяч рублей приобрести у меня во «ВКонтакте» на миллион просмотров.

— И как это можно поменять?

— На мой взгляд, единственный вариант — это блокировка YouTube, за которую я теперь целиком и полностью. И дело не в том, что меня там забанили. Я был за данную платформу, считал, что запрещать ее категорически нельзя, когда там имел место плюрализм мнений. Да, YouTube — всегда была «либеральной» площадкой. Но если раньше вы там слышали призывы “деколонизировать” Россию, разделить ее на множество независимых государств, то вы также и слышали мои контраргументы. А после того, как меня забанили, забанили Николая Старикова, Дмитрия Никотина — всех политических обозревателей, которые выступали с пророссийской позицией, просто вычистили с платформы — там более нет никакого плюрализма. Только тотальная русофобия. Так что я выступаю за запрещение его с той точки зрения, что наши российские рекламодатели не должны иметь право вкладывать деньги в YouTube-рекламу. Те средства, которые российские государственные и частные предприятия платят блогерам, потом идут на донаты ВСУ. «Азову»* (признан запрещенной в России террористической организацией — прим. «Эксперт») переводят. Это же просто сумасшествие!

А российская группа Lumen столкнулась, как и многие другие, как и моя группа, с тем, что лейблы отказывались выкладывать их альбом. У меня есть песня «Северный поток-3». Там были строчки про Донбасс — что Оксимирон* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ — прим. «Эксперт») и все ему подобные вступят в Третий рейх, потому что они за мир во всем мире, но не в ЛДНР. Так вот, у группы Lumen вышел прекрасный политический альбом, его тоже отказались публиковать. Он доступен в перезаливах на всяких свободных площадках. Другие деятели культуры, так называемые, «мозги нации», Гребенщиков* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ — прим. «Эксперт»), Нойз МС* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ — прим. «Эксперт») и так далее выпускают альбом с говорящим названием «После России». Его подтекст сводится к тому, что, мы, мол, любим Россию, мы — русские до мозга и костей, но вернемся, когда она будет «деколонизирована», когда сменится власть. Они хотят югославского сценария. Я же хочу пусть и ужасно капиталистической, но все-таки России.

— И отстаивая свою позицию вы решили создать специальный отряд?

— Да. Специальный отряд по психологическим операциям. Нас уже 150 тысяч человек, мы кидаем всюду жалобы на вышеупомянутое «творчество». Часть контента получается заблокировать. Но на YouTube забанить прямые призывы к геноциду русских пока не получается. Между тем, за что у нас Instagram* (деятельность корпорации Meta, которая контролирует данную сеть, запрещена в России как экстремистская — прим. «Эксперт») был заблокирован? А я Вам скажу! Есть множество людей, которые от этой платформы зависят. Им выделяются миллионы, если не миллиарды. При этом там можно увидеть, как все украинские блогеры, которые занимались просвещением и другими полезными вещами, внезапно стали донатить ВСУ, записывать политические ролики. Так, ты же вроде науку обозревал, а тут внезапно про голодомор рассказываешь, что русские — это имперская нация, которая всех тысячелетиями притесняла?! Блокировка — это единственный выход, чтобы спасти лишь часть умов. Плюс тогда российские платформы будут развиваться. Свобода выгодна тому, кто впереди, а не тому, кто догоняет.

— Вы человек социалистических взглядов. И вам ли не знать, что сейчас ведется довольно много разговоров, что санкции вызовут этакий возврат в СССР: госплан, отмену бакалавриата и магистратуры и так далее. У кого-то это вызывает настоящий ужас. А на ваш взгляд, более протекционистские меры в сторону технологической сферы были бы позитивны?

— Конечно. Не хотят жить в СССР, пусть живут в развалившейся Югославии. Кризис капиталистический системы глобален, мы из этого цикла просто первыми выпрыгнули. А что будет дальше — совершенно непонятно. По-другому быть не может, люди надували бесконечные финансовые пузыри, строили мета-вселенные, которые к действительности не имеют отношения, когда больше половины населения Земли голодало. Но СССР в любом случае не вернется, об этом даже говорить не стоит. У нас даже предпосылок к этому нет.