Ценовой перелом нужно ждать весной

Однако на долговом рынке, где, как считается, правят бал “умные деньги” есть некоторые позитивные сдвиги. Хотя и локального характера. Речь идет об инфляционных ожиданиях крупных игроков - так называемая breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10- и 5-летних трежерис), которая рассчитывается как разница между доходностью обычных и защищенных от инфляции облигаций (TIPS).

В отличие от обыкновенных облигаций, переоценка которых зависит от процентной ставки, на переоценку TIPS дополнительно влияет ожидаемая инфляция. TIPS обычно имеют более низкую доходность к погашению, чем обыкновенные казначейские облигации сопоставимого срока

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Так вот, согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, 10-летние инфляционные ожидания на этой неделе достигали максимума со 2 декабря, однако затем несколько снизились. Вместе с тем, 5-летние инфляционные ожидания в США снизились до 2,52% от максимального уровня с ноября 2022 года.

Возможно, это и есть первые сигналы того, что инфляция начинает терять свой импульс. Впрочем, важно чтобы спад приобрел устойчивость, чего и добивается Федрезерв.

Последние заявления представителей ФРС пока не дают сигналов о готовности свернуть со своего "ястребиного" курса. Более того, некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке, в частности, господин Буллард, даже призывает усилить темпы повышения до 0,5%.

Уже в пятницу все внимание рынка будет обращено к свежим данным по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) за январь, именно этот индикатор считается предпочтительным показателем инфляции для ФРС.

Впрочем, ранее мы уже отмечали, что ждать каких-то серьезных изменений в инфляции стоит скорее с весны. Дело в том, что рост цен на энергоносители и другие товары в 2022-м начался как раз с марта - сразу после начала СВО. Например, почти весь март стоимость барреля смеси Brent находилась на уровне около 120 долларов. Сейчас же котировки находятся вблизи 80 долларов, то есть разница более чем существенная. Кроме того, фьючерсы на природный газ в Штатах на этой неделе опускались до минимумов 2020-го года.

Иными словами, главный драйвер инфляции уверенно отступает, и вопрос только в том, когда это скажется на ценах производителей и потребителей. Обычно это случается с лагом в несколько месяцев.

Впрочем, основные события на финансовых рынках обычно начинают разворачиваться как раз весной, а январь и февраль - это своего рода подготовка.

Пока же на фоне достаточно жесткой риторики регулятора мы видим очередную волну укрепления доллара. Индекс американской валюты к корзине основных валют (DXY) как раз отыграл все потери с начала года и торгуется на уровнях начала января.

В целом же, уже год мировые финансовые рынки играют в одну игру - гадают, когда же завершится цикл ужесточения и какая будет терминальная ставка. Каждый раз мы видим покупки на ожиданиях, и продажи по факту, когда наступает разочарование от несбывшихся надежд. И тем не менее, рано или поздно Федрезерв, да и другие центробанки перейдут в другой режим, после которого начнется стабилизация.

