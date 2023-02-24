Украина денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе

Верховная рада денонсировала договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, депутаты проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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«Денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива — 303 "за". Выход из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества — 305 "за"», — написал Железняк.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в 2003 году. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества подписали в 2001 году представители Болгарии, Грузии, Румынии, РФ, Турции и Украины для «содействия безопасности и стабильности в морской акватории Черного моря и за его пределами».