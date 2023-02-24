В Перми создали морозоустойчивое дорожное покрытие с добавлением пластиковых отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического института разработали прототип дорожного покрытия, устойчивого к экстремально низким температурам. В асфальтобетонную смесь они включили переработанные пластиковые пакеты и упаковки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты», — сообщили в НТИ.

Стоимость тонны такой смеси оценивается в 4,5-6 тыс. рублей в зависимости от используемых инертных материалов. Технология могла бы заинтересовать ведомства, занимающиеся обслуживанием и ремонтом автодорог, а также подрядчиков в дорожно-строительной отрасли, считает руководитель проекта Кирилл Тюрюханов. В этом году, по его словам, разработчики планируют создать малое инновационное предприятие и получить патент. Также они намерены дооснастить испытательную лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований.

